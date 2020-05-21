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白宮20頁報告砲轟北京政府惡意活動！　軍事擴張、假訊息、侵犯人權在列

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▲▼美國總統川普考慮恢復對WHO援金的10%。（圖／路透社）

▲美國總統川普。（圖／路透社）

文／中央社華盛頓20日綜合外電報導

除用尖銳言詞猛攻中國在2019冠狀病毒疾病（COVID-19）的因應方式，白宮今天發布全方位攻擊，砲轟北京當局掠奪性經濟政策、軍事擴張、散播假訊息以及侵犯人權。

美聯社報導，據川普政府高階官員的說法，這份20頁報告並非示意美國政策轉移，但強化總統川普強硬措詞，以期與一肚子怒火的選民產生共鳴，認為美國境內數千萬民眾痛失飯碗要歸咎於中國疫情因應疏失。

這名官員因未獲授權公開談論這份報告，因此婉拒具名發表意見。

這名官員表示，過去20年來，美國認為，如果美國能讓中國進一步開放市場、加碼投資中國、提供中國軍事人員更多美國尖端科技和訓練的管道，就能潛移默化讓中國自由化。

然而，中國卻愈發專制，程度比1989年六四天安門事件、北京濫殺反政府示威者以來任何時候都來得厲害，中國共產黨也日益將其政治理念強加於全球。

▲中國國家主席習近平6日於北京人民大會堂與法國總統進行會談。（圖／路透社）

▲中國國家主席習近平。（圖／路透社）

美中於尼克森政府時代發展外交關係，白宮今天的報告說：「40多年後，事態已很明朗，即這種做法低估了中共在限制境內經濟政治改革規模的決心。」報告說：「過去20年間，各項改革的腳步放慢、停滯，或走回頭路。」

根據這份報告，川普政府認為，為了象徵意義和盛大排場而與北京當局接觸「沒有價值」，「當靜默外交（quiet diplomacy）證明發揮不了效果，美國將加強公開施壓」。

美中角力最新範例在世界衛生組織（WHO）一覽無遺。世界衛生組織最高權力機構世界衛生大會（WHA）年會本週登場，中國國家主席習近平透過視訊表示願提供世衛更多資金和支持；川普則透過信函指控世衛掩飾中國境內的冠狀病毒疫情，揚言將永久凍結美國這個世衛最大金主對這個組織的資助。

中國同時間也在擴大軍備、從事網路入侵，且北京當局在終結掠奪性經濟作為的承諾「也不過是背棄、空洞的諾言」。

報告說：「自1980年代起，北京簽署多份國際協議來保障智慧財產。儘管如此，全球超過63%的仿製品都源自中國，導致全球各地合法企業蒙受數以千億計美元的損失。」

川普政府同時不滿中國持續向世界貿易組織（WTO）主張自己為「開發中國家」，即便中國是最主要的高科技產品進口國，且國內生產毛額、軍備支出和對外投資都排名第2，僅次於美國。

在習近平領導下，中國官員肅清政治異己；部落客、社運人士和律師遭不法起訴；嚴厲管控不僅用來噤聲媒體，也制止大學、企業和非政府組織出聲；民眾和公司行號遭監控鎖定；而被視為異議分子的民眾遭受任意拘押、刑求和虐待。

白宮報告寫說，中國保留非市場經濟結構，並由政府主導貿易和投資。政治改革同樣萎縮或走回頭路，而政府和中共間的區隔日益模糊。

報告說：「這些趨勢最典型範例，就是習近平決定取消國家主席任期限制，這等同讓他無限期在位。」報告還寫說：「當地從眾行為可透過一個案例一覽無遺：地方官員宣傳圖書館焚書活動，用以表明自身意識形態吻合『習近平思想』。」

中國有關當局同時拘押超過100萬名維吾爾及其他少數族裔、宗教人士，許多人在這些「再教育營」中從事強迫性勞役、政治思想灌輸、蒙受身體和心理上的虐待。

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