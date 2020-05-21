川普決意6月復辦G7　大選前重啟經濟「恢復大哥地位」：一切變得更好

▲美國總統川普宣佈考慮重辦G-7實體峰會。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

美國總統川普20日在推特上表示，考慮恢復舉辦七大工業國集團（G-7）領袖實體高峰會，地點在華盛頓特區的總統渡假勝地大衛營（Camp David），至於時間可能在原訂的6月10至6月12日前後，他認為「是一切恢復正常的信號。」

原本白宮在3月時曾經對外表示將以各國間的視訊通話會議，來取代今年原訂於6月10至12日辦在大衛營的實體會議，以利於各國領袖集中力量對抗新冠肺炎；然而美國近期疫情稍稍好轉，副總統彭斯週二曾在推特表示，美國50州已著手重啟部份經濟活動，因此川普才會在推特上表示，「美國正過渡至偉大，其他G-7會員國也正逐步回歸日常。」

▲川普推文表示，一切將回歸正軌。（圖／翻攝自川普推特）

日媒《共同通訊社》引述專家說法分析，川普其實想在11月總統大選前重啟全球最大經濟體的經濟活動；然而公衛專家也警告，過快鬆綁社交距離可能再度引爆難以掌控的疫情。

據《美聯社》報導，白宮內部官員透露，法國總統馬克宏週三曾與川普通話，表示若情況許可，有意前往美國參與會議。而他也建議，若G-7高峰會真的召開，將會向各國代表要求盡量減少派遣人員，以防疫情擴散。

G-7成員國包含美國、英國、法國、德國、加拿大、義大利、日本。

►文攻武嚇激發「台灣意識」 外交政策：83%自認台灣人

►防疫期間也要一樣美麗！

★★★好康來了！過期票券換東森幣



舉凡餐券、住宿券、SPA券等過期票券都可以起死回生兌換東森幣，這麼好康的事，到底要怎麼做呢？首先，最重要的是把家中的過期票券找出來，進入東森購物的頁面，輸入會員帳號及密碼，就會出現票券驗證的畫面，接下來只要依序填寫禮券編號、條碼序號，並選擇信託銀行，就驗證成功囉。【快點連結】