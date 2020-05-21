美國主辦「印太陸軍視訊會議」邀26國與會　我國陸軍少將謝宗保出席

▲我國陸軍少將參與「印太陸軍視訊會議」。（圖／韓國陸軍臉書）



記者陶本和／台北報導

美國太平洋陸軍司令部主辦「印太陸軍視訊會議」，邀請26國陸軍參與；根據韓國陸軍臉書釋出的照片，我國出席的官員為陸軍後勤部軍醫處謝宗保少將。

印太陸軍會議（Indo-Pacific Landpower Conference）在台灣時間20至21日登場，根據韓國陸軍臉書的訊息，照片揭露我國陸軍後勤部軍醫處長謝宗保也參與了會議；不過，我軍對此態度低調，僅表示不予回應。

根據韓聯社的報導，美國主辦印太陸軍會議為期2天，以「維護2019冠狀病毒疾病後印太地區的自由與開放性」為題，邀請韓、日、英、印度、加拿大等26國陸軍共同參與。

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