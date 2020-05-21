遭川普點名「中國發言人愚蠢」　趙立堅：相信公道自在人心

▲美國總統川普持續就新冠肺炎疫情，抨擊中國大陸的作為 。（圖／路透）

記者陳政錄／綜合報導

面對美國總統川普21日連發推特，抨擊「中國發言人」愚蠢、散佈虛假消息等，中國大陸外交部發言人趙立堅今天回應稱，誰全力以赴維護人民生命健康，盡己所能推動國際抗疫合作，相信公道自在人心，世人看得清楚。

趙立堅今天主持召開中國大陸外交部例行記者會，他表示在抗擊疫情的過程中，中國政府始終本著公開、透明、負責任態度。「我們堅持用事實說話，擺的是事實，講的是道理。」

▲中國大陸外交部發言人趙立堅。（圖／路透社）

據了解，由於新冠肺炎疫情在美國持續蔓延，川普連日譴責中國和世界衛生組織（WHO）隱匿疫情，並在社交平台點名「中國發言人」，被認為是劍指有「戰郎發言人」外號的趙立堅。

川普表示，中國發言人試圖散佈虛假消息，試圖掩蓋中國在全球造成的痛苦和傷亡，是一種恥辱。他也認為中方希望民主黨總統參選人拜登（Joe Biden）贏得選舉，好繼續剝削中國。

除回應美方指控，趙立堅還在會上說明了中國與WHO聯合啟動的「世界衛生組織新型冠狀病毒肺炎團結應對基金·中國行動。」他表示，該大型公益籌款項目旨在鼓勵個人、企業和慈善機構為應對全球新冠肺炎疫情捐款，主要用於援助非洲等衛生系統脆弱的國家。

趙立堅說，中國一直積極參與全球抗疫行動，已向世衛組織提供了5000萬美元的援助。

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。