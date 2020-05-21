4分鐘毀全台機場！陸媒520曝「24小時解放台灣」兵推片　專家說話了

▲兵推影片稱「解放台灣，統一祖國」。（圖／翻攝《艦船知識》微博）

記者陳俊宏／綜合報導

有大陸官方背景的《艦船知識》雜誌在總統蔡英文520就職當天，發布一段長達11分鐘的影片，模擬並解析「2020年台海打擊作戰推演」，描述某天清晨4時起，對台實施80分鐘的海空打擊，壓制24個小時後，由登陸部隊入侵台北，順勢完成「解放台灣，統一祖國」的全過程。對此，台灣軍事專家施孝瑋認為，該兵推雖符合台海現實，但台灣的軍力深藏不露，也可以靈活調動，不可能呆呆站在原地被共軍打。

據了解，《艦船知識》雜誌於1979年創刊，由中國造船工程學會主辦，中共十大元帥之一的徐向前親自提名，而該雜誌背後也是大陸軍工巨頭—中國船舶工業集團。因此，本次雖以報導專題型式，與戰爭藝術論壇製作模擬「武統兵推視頻」，但也引發大陸網友熱烈討論，直接留言表示，「還得模擬一下美日干涉因素」、「這要花多少錢啊」、「就是缺了一點決心。」

據專題內容描述， 遼寧號、山東號航母打擊群先控制台灣南北海空域；第二步火力打擊東引島，摧毀雄風二型導彈陣地預警雷達；接著東風16中程彈道飛彈，壓制台灣遠程防空系統，摧毀全台機場。

▼兵推影片稱，4分鐘嚴重癱瘓台灣機場起降能力。（圖／翻攝《艦船知識》微博）

▼兵推影片模擬大量解放軍戰鬥機群控制台灣領空。（圖／翻攝《艦船知識》微博）

影片中旁白提到，共軍火箭軍四個旅第一波次共發射172枚東風16導彈，分別對馬公、松山、桃園、新竹、清泉崗、嘉義、台南、岡山、屏東、台東和花蓮等機場進行攻擊，在短短4分鐘內準確命中所有目標，嚴重癱瘓敵機場起降能力。

對此，施孝瑋判斷，這樣的攻擊模擬的確與兩岸軍事現況不無符合，「符合到一部分他們現在包括硬體，也就是他們軍事武器開發的現況以及相關的數量，對我方的目標進行打擊的順序。」

影片模擬80分鐘內，S400防空導彈系統緊接著擊落幻象2000戰機，一一清除台灣防空勢力，24小時之內摧毀台灣大部分機艦跟軍事基地，削弱反擊能力後，隨後才展開大規模的登陸作戰。

▼兵推影片模擬飛彈打擊台灣。（圖／翻攝《艦船知識》微博）

▼共軍遼寧號航空母艦。（圖／路透社）

但施孝瑋認為，這模擬太過理想，也看輕台灣軍事能力，「他在做類似準備的時間，我們的情報系統跟衛星的徵兆系統，不可能對這些所有的狀況全然無知，他真正打到的只是我們目前所有這些作戰單位帳面上的駐地而已。」

兵推表示，在火力打擊壓制24小時後，隔天解放軍登陸編隊就會在凌晨1時，從福州基地出發，5時抵達台北外海，在潮汐轉換之際進入登陸作戰，而兩航母戰鬥群也在台灣東部會合，完成「解放台灣，統一祖國。」

《艦船知識》雜誌還在刊文開頭強調，「今天是個特別的日子，大家都懂」，為了專業科普軍事知識，讓讀者能更直觀和深刻地認識祖國統一之戰，特地完成對台作戰三大階段的推演，發布仿真推演專題。