蔡英文一搏歷史定位！　就職演說聚焦修憲、台灣產業拚國際地位

▲總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

520總統就職大典，總統蔡英文發表就職演說，除了重申穩定的兩岸基調外，也著力於台灣產業在國際賽場上的挑戰與策略；此外，她更拋出成立「修憲委員會」、監察院轉型等重大議題，被外界認為有一搏歷史定位的味道。

首先，蔡英文的演說稿以「台灣的共同體」起頭，甚至以總統的高度，在就職典禮的隆重場合，談及「在藥房排隊的人民」，觸及社會真實面。事實上，這不同於以往的就職演說，多只談及國家願景、發展等，本次直接點出社會基層的面貌，是極為罕見的。

接著，在蔡英文的演說中，透過這次新冠肺炎疫情造成國際的衝擊，影響到全球產業秩序為切入點，談及台灣在變局中下個階段的定位，以及如何在這個變局裡找到解決方案。

因此，蔡英文針對台灣「產業發展」特別指出，會在「5+2產業創新」的既有基礎上，打造「6大核心戰略產業」；其中，更包括要建構民生及戰備產業，從口罩、醫療及民生用品、能源到糧食供應，維持自給率。

此外，就「社會安全」的議題，蔡英文提到近期社會熱議的「思覺失調症」及毒癮、家暴問題，認為政府應該要協助，並提升第一線的社工能量；她認為，個案爭議不能卸責給醫療部門或法官，應檢討制度修法。

在「兩岸」方面，蔡英文重申「和平、對等、民主、對話」的8字箴言，強調不接受一國兩制、矮化台灣；而在兩岸事務上，會依循中華民國憲法與兩岸關係條例來處理。

至於「國防改革」的工程，蔡英文再次強調加速發展「不對稱戰力」，並要針對「後備動員制度」實質改革；此外，由於近期部隊管理出現爭議，因此她要求改善管理制度。

最後，蔡英文就「民主深化」提出成立「修憲委員會」，提供平台達成憲改共識，甚至直接拋出「18歲公民權」優先推動的態度；而司法改革會持續推動，國民法官要在4年內上路；同時，她認為考試院應轉型為國家人力資源部門。

▼總統蔡英文520就職典禮。（圖／總統府提供）

