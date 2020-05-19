推動國會透明　立法院通過開放國會公決案

▲無黨籍立委林昶佐。（資料照／記者李毓康攝）

記者楊蕓／台北報導

為推動國會透明化，無黨籍立委林昶佐等16人19日於立法院院會提案，在朝野無異議下作成決議，立法院將和民間協力推動「開放國會行動方案」，促進立法院的資訊更公開透明，讓人民更能參與立院議事並監督立委。同時也將推動與78國組成的國際組織「開放政府夥伴聯盟」的「開放國會」更多交流，促進國會外交。

林昶佐提案指出，近年來開放政府成為趨勢，美國、加拿大、英國、澳洲、德國、荷蘭、法國等78個國際主要國家，皆已加入「開放政府夥伴聯盟」（Open Government Partnership,OGP），積極推動民眾獲得政府資訊，並參與討論，有疑慮時可透過問責機制要求相關機關負責，落實民主價值。其針對國會透明的部門「開放國會（Open Parliament）」也在 2012 年提出開放議會宣言，提出「推動開放文化」、「促進議會資訊透明」、「輕鬆獲取國會資訊」、「啟用國會資訊的電子通訊」等四項目標及四十四項子目標，開放國會已是各國政府重要的政策方向。

林昶佐表示，立法院在近年幾位院長推動下，進行多項國會透明化改革，為使台灣更符合國際開放國會願景，強化國際交流，建請立法院作成決議，與民間協力推動具有前瞻、符合國際趨勢的「開放國會行動方案」，進一步推動開放國會，更便捷優化的程序，讓人民能夠參與國會審議，監督立法委員行使職權。同時也促進台灣與世界各國國會外交，交流各國國會透明化成果。

本案獲得范雲、高嘉瑜、蔡易餘、林楚茵、蘇巧慧、伍麗華、莊競程、吳玉琴、張廖萬堅、陳秀寶、賴品妤、鄭運鵬、邱議瑩、王美慧和吳秉叡等15位立委聯署，上午在朝野無異議下，於院會通過此決議案。

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