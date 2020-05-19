國民黨團杯葛NCC人事案　管碧玲批：國會不該被駭客指揮

▲NCC主委被提名人陳耀祥。（圖／記者周宸亘攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院19日召開程序委員會，民進黨團提案於26日院會行使促轉會與NCC的人事同意權案投票，國民黨團總召林為洲則指稱，總統府電郵遭駭內容提到NCC要找親綠學者，因此反對將同意權案列入院會討論事項。對此，程序委員會召委、民進黨立委管碧玲表示，國民黨拿遭變造的不實內容來干擾國會議事程序，等於是在附和竊取資料者指揮國會，「讓駭客指揮、干擾國會，我真的做不到」。

立法院上週完成審查促進轉型正義委員會提名名單及國家通訊傳播委員會（NCC）提名名單，民進黨立法院黨團19日在程序委員會中提案，26日院會中行使促轉會與NCC的人事同意權案投票。

不過林為洲在會中表示，總統府電郵遭駭，其中內容提及NCC要找親綠學者，他痛批總統府、行政院都沒把電郵事件說清楚，若依照流出的電郵所提及，這些委員接下來就是要當「東廠打手」，親綠學者就是要處理敵對媒體，目前為止總統府、行政院卻都不否認，「明知道要當東廠的打手，我們還要行使同意權，我做不到」。

林為洲隨後率領國民黨團集體退席，抗議並揚言朝野協商全部停止，但因國民黨團退席抗議，最後程序委員會做成決議，26日院會將行使促轉會、NCC人事同意權案投票。

對此，管碧玲會後表示，「讓駭客指揮、干擾國會，我真的做不到」。

▲民進黨立委管碧玲。（圖／記者李毓康攝）



管碧玲指出，今天中午立法院召開程序委員會，國民黨團以總統府遭駭為由，杯葛NCC人事同意案之議程安排，自己擔任召委基於議事和諧先休息協商，但國民黨團最後還是退席，並放話未來不參與所有朝野協商。

管碧玲批評，國民黨團拿遭變造的不實內容來干擾國會議事程序，等於是在附和竊取資料者指揮國會，「國會如果屈服，就太對不起人民」。

管碧玲認為，立法院必須是成熟的國會，如果輕易用假訊息或變造的資料，就可以指揮國會，「那是我們對不起人民」。更何況這次所被針對的學者專家，很顯然都是素有重望的學者專家，大家可以在未來行使同意權時表達支持或反對，但不宜在今天的程序委員會，就用被變造過的假訊息給予羞辱。

管碧玲說，她堅持會議要正常進行，是維護國會的尊嚴，立法院絕不能輕易的被可能的境外勢力干擾，亂了國家的大政，因為「我們必須是個成熟的國會」。因此，一個成熟的國會，不應該輕易的對於知識界的知識份子予以羞辱，所以她才會堅持會議要在干擾中持續進行。

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