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蓬佩奧稱蔡英文「總統」採北京底線　「三部委」連發新聞稿回擊

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▲▼蔡英文完成就職宣誓。（圖／蔡英文臉書）

▲蔡英文完成就職宣誓。（圖／蔡英文臉書）

記者曾俊豪／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧以「總統」頭銜祝賀蔡英文就職，無疑再次觸及北京底線。不僅各官媒發文譴責，從國台辦、國防部、外交部都對此言論一一回擊，實屬罕見。大陸外交部則指出，要正告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」注定要失敗，「中方將對美方上述錯誤行徑採取必要應對措施，由此產生的後果應由美方承擔。」

大陸外交部20日透過新聞稿回應蓬佩奧言論。文中指出，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分。《中美建交公報》明確規定：美國承認中華人民共和國政府是中國唯一合法政府，在此範圍內，美國人民僅同台灣人民保持文化、商務和其他非官方關係。

文章表示，美方上述言行嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，公然違背美國政府自己作出的承諾，向台獨分裂勢力發出錯誤信號，嚴重損害台海和平穩定和中美關係。

外交部指出，台灣問題事關中國主權和領土完整，涉及中國核心利益。中國政府和人民反對台獨分裂活動、捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移，反對任何外部勢力干涉中國內政的決心堅定不移，實現兩岸統一的決心堅定不移。

外交部強調，正告美方，「台獨」是死路一條，縱容和支持「台獨」注定要失敗，敦促美方立即糾正錯誤，恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，停止美台官方往來和提升與台實質關係，停止干涉中國內政，停止任何損害台海和平穩定和中美關係的言行。

文章最後強調，中方將對美方上述錯誤行徑採取必要應對措施，由此產生的後果應由美方承擔。

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）祝賀蔡英文就職。（圖／達志影像／美聯社）

 
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