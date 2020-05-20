蔡英文就職提「思覺失調」承諾補漏社會安全網　王婉諭回應了

▲時代力量立委王婉諭。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊蕓／台北報導

總統蔡英文20日在就職演說中提到近期幾起跟「思覺失調症」患者相關的治安事件，強調要把社會安全網的漏洞補起來，「這不只是個人或家庭的事，更是政府的事」。對此，時代力量立委王婉諭下午受訪時回應，她肯定蔡英文的說法，但與主責社會安全網的政委林萬億做的卻是脫鉤、鬼打牆，呼籲蔡英文應說清楚。

王婉諭指出，四年前蔡總統曾說她認為社會安全網包含治安、教育、心理衛生和社會工作等面向，但主責社會安全網的政委林萬億卻說，他覺得這些面向很多不涵蓋在社會安全網之內。

王婉諭表示，蔡英文今天說這是政府的責任，也提到包括思覺失調症、精神疾病等，這些辛苦的人應該給予承接，她了解民眾的憂慮，這不是個人和家庭的事，更是政府的事，「我非常肯定這樣的說法，這確實是政府的事情，這絕對是政府的責任， 但我不清楚政府想做的社會安全網，到底是蔡英文想做的社會安全網，還是林萬億想做的社會安全網，顯然兩者之間是脫鉤的。」

王婉諭呼籲蔡英文，如果認為這個真的重要，是不是能與林萬億政委談談政府要往哪些方面去做？她上任以來推出很多相關政策建議，包括精神衛生方面應加強社區精神照護建置，還有很多前端工作，而不是只有推給社工和醫療端協助，「這是我一直在提的，跟蔡總統想法是呼應的，但政府顯然沒有這麼做，社會安全網到底政府想要怎麼做？這兩者似乎鬼打牆的狀態。」

王婉諭強調，她不認為過去四年司法改革完全沒進展，但是離蔡英文的目標仍非常遙遠。此外，林萬億跟總統應該站在同個陣線，但顯然目前不是這個狀態，所以我們希望這部份能真正落實該做的事，不是總統說一套，政委說一套，這樣是非常荒謬的。