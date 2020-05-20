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開心結婚老婆卻突然消失　他報案才發現「女方親友全是臨演」

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▲喜宴，婚宴，晚宴，尾牙，聚餐，派對，party。（圖／CFP）

▲女方為了詐騙，竟然花錢找臨演出席婚禮。（圖／示意圖／視覺中國）

記者李振慧／綜合報導

廣州市增城區一名男子開心迎娶女友，然而結婚後才發現自己慘遭詐騙，對方不但年齡、身分全是假的，就連辦喜宴時所見到的女方親友也是找臨演假扮，人財兩失的他崩潰向警方報案。警方近來透露，已經將涉嫌詐騙的女子逮捕到案。

《中新網》19日報導，男子阿東（化名）2018年3月透過交友軟體結識女友小萱（化名），交往不到1個月對方便表示自己懷孕，有結婚計畫的他與女友一同見過雙方父母後便開始同居，然而同年9月要辦結婚證時，對方卻以家鄉白雲區某村馬上要徵地為由，不方便遷出戶口，可以找朋友幫忙辦理結婚證，他也沒想太多便答應。

阿東表示，2人交往期間，小萱多次以各種理由要錢，他也都上萬元的給，即使2018年11月對方告知孩子流掉了，也還是要舉辦婚宴成婚，沒想到成婚後對方又因為錢的事情和他吵架，之後便離家出走再也沒回來。2019年下半年，阿東某天意外找到小萱留下的身分證，發現身分證上照片的確是妻子沒錯，可是年齡與戶籍地完全不同，懷疑自己遭到詐騙才終於報警。

警方調查發現，小萱在與阿東結婚之前已經結過婚，身邊還帶有2歲兒子，為了舉辦婚宴，特地花人民幣1.6萬元（約台幣6.7萬元）聘請12名臨時演員假扮親友，而除了阿東以外，還有多名民眾報案也曾遭她詐騙，日前因涉嫌詐騙罪和偽造國家證件罪被檢察機關批准逮捕。

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