辦劉德華、林俊傑、韓團VIXX演唱會…她狂詐400萬人間蒸發！法院將拘提

▲趙姓前經紀人藉辦演唱會名義詐騙400萬，北院5月20日開庭神隱，法院將拘提 。（圖，資料照／記者劉昌松攝）

記者羅志華／台北報導

俄羅斯裔藝人安妮前經紀人趙崇玲，利用身分、朋友介紹、母親請託等方式，向人以借錢、投資演唱會名義騙錢，先前就曾藉舉辦玖壹壹演唱會詐騙百萬遭起訴，檢方又查出她於2018至2019年間，以投資韓團VIXX、林俊傑、劉德華演唱會名義，再向3人詐騙400多萬、又賣門票騙歌迷，趙女未於5月20日庭期出席，北院將依法拘提。

三名被害人庭外受訪表示，趙女多以投資演唱會名義、提出空頭支票、或以母親請託借錢等方式索討資金，其中一位受害人直到多次跳票後，才驚覺不對勁，不料竟被趙女封鎖，至今無法聯繫；另名受害人表示，原信任趙女母親才借錢給她，到頭來也是被騙。

林姓受害人表示，投資演唱會是高風險、高報酬，林女長期藉舉辦演唱會名義詐騙，其實與團體、藝人都沒有合約，且借錢除了一開始乖乖還個幾次，之後就開始擺爛，接著就人間蒸發。

起訴指出，趙女於2018年5、6月間，對外宣稱要辦VIXX演唱會需要資金，陸續以個人或「麥斯平方文創有限公司」名義，各向2名被害人騙了164、196萬元，還有被害人向台北國際會議中心，付了39萬多元租金也是一場空。

趙女又於2019年1月間，再藉舉辦劉德華演上會名義，向被害人宣稱高獲利哄他簽約，被害人直到投了80萬、在新聞上驚見趙女是「演唱會蟑螂」，才知道自己受騙。

而趙女詐騙除了「大投資」外，連小歌迷也不放過，又於2019年2月間向2個歌迷，收了4萬多元林俊傑演唱會門票錢，卻始終沒把票給對方；檢方這次調查趙女不法所得達400多萬元，依9個詐欺罪起訴。

生火了！連我媽都用到發光