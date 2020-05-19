冒名坐免費奧迪...券商也被騙！黃琪「為愛貪便宜」遭判刑理由曝

記者孫于珊／台北報導

現年27歲的詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡），因曾騙過前總統陳水扁而一炮而紅，有「騙扁小子」之稱。2016年間，他假冒前高盛證券亞洲副董事長宋學仁（張清芳的富商尪）的秘書、國泰千金等人，欺騙車商、證券商，以獲特別優惠，法官因此依他犯詐欺得利、偽造文書等罪，判1年6月徒刑，其中4個月得易科罰金12萬元。可上訴。

▲黃琪冒名騙車商、證券商，還偽造其男友的簽名租房，詐欺得利部分一審遭判刑1年2月，偽造文書部分判4月徒刑，得易科罰金。（圖／記者劉昌松攝）

法官認定，黃琪明知個人無特殊身分，竟以詐術獲取信任，假冒宋學仁秘書的名義，使凱基證券給予低廉手續費的優惠，不法利益1萬9575元，還假冒國泰千金蔡佳玲的身分，使奧迪公司經銷商太古公司提供10天又20小時的試乘車輛服務，詐得無償使用車輛金額2萬5590元。

此外，黃琪還未經其周姓男友同意，用對方的名字，簽名於租賃契約書並向房東租屋，雖黃琪提出有周男簽名字樣的授權書，但經送鑑定比對，確認是黃琪使用周男字樣的圖片檔，以內嵌效果製成，並非周男親自所簽。

法官指出，黃琪的犯行罪證明確，但他從頭到尾堅拒認罪，辯稱凱基證券、奧迪公司未受到任何損害，審理程序中還提出偽造的授權書企圖脫罪，未見任何反省，難認態度良好。

法官審酌後，認為黃琪的行為給社會大眾不良示範，助長社會詐欺犯罪歪風，危害社會正常交易秩序，不宜輕縱，兼衡黃琪的學經歷、現無工作狀況、犯罪動機、手段、品行等一切情狀，依黃琪犯詐欺得利罪，累犯，判8月徒刑，又犯詐欺得利罪，累犯，判10月徒刑，應執行有期徒刑1年2月。另外偽造私文書罪部分，累犯，判4月徒刑，得易科罰金12萬元。沒收犯罪所得4萬5165元。

儘管黃琪審理期間還在庭上崩潰大哭，認為自己是為愛沖昏頭，「怪自己為了一個男人這麼傻」；其律師郭上維也替他辯護說，黃琪只是想要「尊榮感」，並無犯意。可如今看來，黃琪的眼淚攻勢顯然無效，他必須要為其欺騙行為付出代價。

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