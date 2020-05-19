　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

冒名坐免費奧迪...券商也被騙！黃琪「為愛貪便宜」遭判刑理由曝

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者孫于珊／台北報導

現年27歲的詐欺慣犯黃琪（本名黃照岡），因曾騙過前總統陳水扁而一炮而紅，有「騙扁小子」之稱。2016年間，他假冒前高盛證券亞洲副董事長宋學仁（張清芳的富商尪）的秘書、國泰千金等人，欺騙車商、證券商，以獲特別優惠，法官因此依他犯詐欺得利、偽造文書等罪，判1年6月徒刑，其中4個月得易科罰金12萬元。可上訴。

▲▼黃琪（黃照岡）20200519出庭聽判。（圖／記者劉昌松攝）

▲黃琪冒名騙車商、證券商，還偽造其男友的簽名租房，詐欺得利部分一審遭判刑1年2月，偽造文書部分判4月徒刑，得易科罰金。（圖／記者劉昌松攝）

法官認定，黃琪明知個人無特殊身分，竟以詐術獲取信任，假冒宋學仁秘書的名義，使凱基證券給予低廉手續費的優惠，不法利益1萬9575元，還假冒國泰千金蔡佳玲的身分，使奧迪公司經銷商太古公司提供10天又20小時的試乘車輛服務，詐得無償使用車輛金額2萬5590元。

此外，黃琪還未經其周姓男友同意，用對方的名字，簽名於租賃契約書並向房東租屋，雖黃琪提出有周男簽名字樣的授權書，但經送鑑定比對，確認是黃琪使用周男字樣的圖片檔，以內嵌效果製成，並非周男親自所簽。

法官指出，黃琪的犯行罪證明確，但他從頭到尾堅拒認罪，辯稱凱基證券、奧迪公司未受到任何損害，審理程序中還提出偽造的授權書企圖脫罪，未見任何反省，難認態度良好。

法官審酌後，認為黃琪的行為給社會大眾不良示範，助長社會詐欺犯罪歪風，危害社會正常交易秩序，不宜輕縱，兼衡黃琪的學經歷、現無工作狀況、犯罪動機、手段、品行等一切情狀，依黃琪犯詐欺得利罪，累犯，判8月徒刑，又犯詐欺得利罪，累犯，判10月徒刑，應執行有期徒刑1年2月。另外偽造私文書罪部分，累犯，判4月徒刑，得易科罰金12萬元。沒收犯罪所得4萬5165元。

儘管黃琪審理期間還在庭上崩潰大哭，認為自己是為愛沖昏頭，「怪自己為了一個男人這麼傻」；其律師郭上維也替他辯護說，黃琪只是想要「尊榮感」，並無犯意。可如今看來，黃琪的眼淚攻勢顯然無效，他必須要為其欺騙行為付出代價。

►好康別錯過～

【更多新聞】

影／名媛PO劇本影射她「外遇嫁豪門」　美女CEO法庭淚崩：為什麼要這樣對我

對G奶網紅當街揉胸撞臀！「FBI帥哥」被判拘役20天：壓力感覺都沒有了

影／北市隨機割喉女被收押！「不割我會被殺死」　法官認：危害社會甚鉅

ET快訊
極限運動女神「死亡現場照」曝光！　散落困在草叢堆
快訊／振興券上路時間確定！　行政院：7月暑假全面啟動
台灣6大毒蛇「龜殼花」現跡陽明山？　網一看驚：上億元飛了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

小三與老公「一前一後騎馬」！正宮1天狂洗「150封簡訊」：做壞事…想告卻敗了

網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

地方媽媽曬衣兼蒐證！半裸男蹲地用力留下「2條濕軟」　她怒吼：撿走

左手掌捲入壓吸機！逢甲大學女助理求救　警消破壞機器「20mins救援」

路邊撿到6萬元薪資袋！好心送警局打開竟是…　網提醒：千萬別貪心啊～

「我不想當啃老族」　長髮妙齡女趴超商啜泣想割腕...警一招化解

臉書傳「女兒同學哥哥同學」是宜蘭確診　男認罪傳假消息仍遭罰

通緝犯入監12天死亡！解剖「硬腦膜出血」是外力造成　將調監視畫面釐清

人夫拉開喝醉女同學內褲狂拍！妻翻硬碟見「黑森林照」傻眼…揭狼君惡行報警

女看護廚房正忙…色雇主拖牆角硬上！　她崩潰狂喊NO求救

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

「請假選總統」韓國瑜首度道歉　施政報告結語突提：非常抱歉

小鬼《玩很大》背楊丞琳破任務　黃小柔吐槽：重要關頭還談情說愛

被蚊子叮...他看準翹後腳時機活捉　達人曝成功率90%：這時最沒戒心

錢櫃罹難者告別式！家屬跪地啜泣　新手爸遺孀淚別：回不去完整的家

「百元哥」車站到處找人借錢！　下秒路旁開心數鈔票...網：曾遇過

小三與老公「一前一後騎馬」！正宮1天狂洗「150封簡訊」：做壞事…想告卻敗了

網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

地方媽媽曬衣兼蒐證！半裸男蹲地用力留下「2條濕軟」　她怒吼：撿走

左手掌捲入壓吸機！逢甲大學女助理求救　警消破壞機器「20mins救援」

路邊撿到6萬元薪資袋！好心送警局打開竟是…　網提醒：千萬別貪心啊～

「我不想當啃老族」　長髮妙齡女趴超商啜泣想割腕...警一招化解

臉書傳「女兒同學哥哥同學」是宜蘭確診　男認罪傳假消息仍遭罰

通緝犯入監12天死亡！解剖「硬腦膜出血」是外力造成　將調監視畫面釐清

人夫拉開喝醉女同學內褲狂拍！妻翻硬碟見「黑森林照」傻眼…揭狼君惡行報警

女看護廚房正忙…色雇主拖牆角硬上！　她崩潰狂喊NO求救

LINE「520用貼圖傳心意」拿萬元大獎　白爛貓推出全新貼圖「傳情好友」

媽寶萌喵2歲了還沒斷奶！　貓媽寵兒「隨時倒地」讓牠吸

「網紅約克夏」完美詮釋四腳朝天　豪邁睡姿笑翻網：脖子還好嗎

武漢再爆本土疫情擴散 　這社區9天有7人相繼確診

小三與老公「一前一後騎馬」！正宮1天狂洗「150封簡訊」：做壞事…想告卻敗了

以為買新玩具！　貴賓叼「愛的小手」去結帳超嗨...網笑：回家就知道

世紀大媒婆「超狂12連拍」教如何撒嬌！他挖掘神書驚呆...網笑爛瘋傳

國防部秀「AIM-120飛彈」賀連12天0確診　網笑：幻象2000可以準備了

垃圾不丟溪河川更清淨　台南環保局加強河川垃圾清除維護

網路互嗆變私刑拷問　少年慘遭3屁孩痛毆頻求饒：我沒有講你啊

超市冰箱後驚見「藏10年屍體」！　警揭真相：員工卡45cm縫隙慘死

社會熱門新聞

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

靜宜商圈點點怪男被逮！23歲男做記號對尺寸闖3社區

高雄女登柴山摔落5公尺攔砂壩身亡

國三女懷孕被逼下嫁　忍7年家暴…鐵鎚敲死夫

宿舍藏大量保險套！人夫冷曝「小三懷孕2次」正宮崩潰

搶命畫面曝！飆闖紅燈撞死女騎士　惡男落跑34小時投案　

獨／登柴山妻卻在眼前摔死！他心碎曝「奪命瞬間」

單親媽戴6月嬰自摔撞頭昏迷！警消見「人肉氣囊」秒鼻酸

賓士撞喜美「180度迴轉」推著走　妻兒車上狂尖叫

即／新北男陳屍租屋處！同事隔窗偷看…遺體發黑躺地上

桃園男檢疫落跑4次！遭罰百萬「出狠招」嗆執行署

即／億載金城護城河1裸男溺水　搶救不治

台南飆速撞死女騎士！警逮後座男女

影片曝！台南轎車闖紅燈　女騎士遭撞慘死

更多熱門

相關新聞

教授鼠鼠「魔方套利賺手續費」被控詐欺

教授鼠鼠「魔方套利賺手續費」被控詐欺

YouTuber「教授鼠鼠」游姓男子，去年自爆用藥性侵女友，今年初才獲得台中地檢署處分不起訴，不過另外有名網友提告，游男涉嫌和丁姓女秘書宣稱，用機器人操作外匯，光靠退手續費就能賺錢，但他花1萬多美金透過「魔方」程式投資虧錢，涉嫌詐欺；台北地檢署調查認為，游男並未保證獲利，19日處分不起訴。

即／連環騙辯「為愛犯傻」　黃琪遭判1年2月

即／連環騙辯「為愛犯傻」　黃琪遭判1年2月

審判系統崩潰，人民也崩潰

審判系統崩潰，人民也崩潰

苗博雅遇上詐騙　全靠「一通電話」拿回錢

苗博雅遇上詐騙　全靠「一通電話」拿回錢

「檢調」來電：健保卡遭盜用　雲林婦48萬險泡湯

「檢調」來電：健保卡遭盜用　雲林婦48萬險泡湯

關鍵字：

黃照岡黃琪判決理由詐欺詐騙偽造私文書證券奧迪冒名

讀者迴響

發燒話題

颱風即時 金正恩 武漢肺炎 羅志祥 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 WHO 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

系真的！他用超商點數免費將夢幻哈雷帶回家

「極限運動女神」遺體被尋獲！失蹤6天深山難運出

《暮光之城》男星30歲亡　陳屍公寓

空姐房客搬走隱瞞「帳單合約」　逼空姐房東吞下去

「極限運動女神」降落傘未開！高空直線跌落2000米

捕獲孫協志約會夏宇童！爆不只是女友

歐陽妮妮手滑誤PO「車內與張書豪親密照」

陸新景點「飛天之吻」…男女天仙升空做羞羞動作

《玩很大》黃小柔嫌棄無尊被譙翻　網氣炸

雞排妹「床戰人數＞50人」！現任砲友身份曝「是外國人」

混血女友問黑男：是不是熱戀期過了

4000萬房買40年突沒了　退休女師淚告14人：他們都騙我

韓國瑜認高雄迪士尼有困難：我願收回

老公撞破校花嬌妻「夜夜戰上司」！身分曝光超驚人

洗完車1分鐘後悲劇了　老闆無奈笑…他臉綠

更多

最夯影音

更多
成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神

成功分割改變「連體兄弟」人生　忠仁驟逝...忠義延續哥正向精神
四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

四葉草《創造營》委屈哭了！　被點名「妳就先走了」低下頭反省

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

劉真逝世近2個月...辛龍仍走不出來　吳宗憲下最後通牒「帶女兒來探班」

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

法鬥31°C曝曬1小時！路人急送醫　飼主辯：有皮膚病就是要給牠曬

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

母愛太偉大！鼠寶寶被蛇叼走　鼠媽緊咬蛇尾不放...逼走還狂追

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面