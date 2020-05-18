苗博雅遇上詐騙遭疑「你看起來很聰明」　拿回款項全靠「一通電話」

▲台北市議員苗博雅。（資料照／記者李毓康攝）



記者蔡文鈴／台北報導

週刊報導台北市議員苗博雅於臉書網購iPhone手機遭詐騙1萬3千元，目前案件正在審理中。對此，苗博雅以被害者的身份在臉書發文還原事發過程，並強調匯完款後就察覺有異，立刻撥打反詐騙專線165，最後也順利取回款項。

苗博雅表示，當詐騙新聞被報出後，接到媒體電訪表示「你看起來很聰明，沒想到會被詐騙」，讓她驚覺這是很大迷思，「原來我就是詐騙案件的非典型受害者嗎？原來社會大眾認為只有某些人會被詐騙嗎？」

苗博雅還原事發經過，去年七月底，因為手機摔壞，想找一支備用機，剛好在臉書上看到臉友貼文出售，便用訊息聯絡確認，當下也忙於其他事情，所以很快做了決定並且匯款。

不過就在匯款後，苗博雅立刻察覺對方回訊的語氣有異，因此在5分鐘內就打165專線報案，而事後也證明臉書好友的帳號，確實遭盜用。她強調，即使都拒絕跟不認識的人接觸，還是會栽在朋友帳號被盜的情境。

苗博雅說，認為只有特定類型的人會被詐騙，只會讓人遇到詐騙不敢聲張、不敢報案，或是覺得自己這麼聰明怎麼可能會被騙，因此不願意報案；但被詐騙並不可恥，就像遇到交通事故一樣，遇到了就立刻報警，不要遲疑，165專線都可以幫你解決問題。

苗博雅也說，在匯款後的幾分鐘之內就打165報案，凍結對方帳戶，所以款項就全數順利取回了，

此外，苗博雅在報案當時就想過，「以我的公眾人物身分，一旦進入司法程序，有很大的可能性會被放消息，帶來更多困擾，甚至造成我名譽的損失。我花時間處理這些事的成本，都可能超過我取回的金額。」但轉念一想，若不報案，就會有下一個人繼續被騙，報案雖然會為自己帶來麻煩，但至少可以趕快凍結帳戶，讓其他被害人把錢拿回來，因此還是選擇走司法途徑解決。

另外，苗博雅也提到，目前這個案子只查到人頭帳戶，沒有查到上游詐騙集團。對方是有兩個未成年孩子的單親媽媽，沒有任何前科，只是因為需要用錢，一時不察，提供帳戶給詐騙集團；她跟另一位被害人也願意給被告改過自新的機會，請法官給予被告緩刑，也希望被告好好扶養兩個孩子成人，做孩子的好榜樣。