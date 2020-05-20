女友糾纏前任！他抓包氣瘋　爆漿公社怒PO「薄馬流汁照」：還有影喔…下場慘爆

▲張男抓包女友糾纏前任，還傳裸照給對方，氣得將照片上傳臉書社團，法官判刑10個月。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳韻如／台北報導

張姓男子因懷疑陳姓女友跟前男友藕斷絲連，擅自登入對方臉書查勤，沒想到讓竟意外發現陳女傳送裸照給對方，裡頭甚至包含了「下體流精」的畫面，氣得他將照片上傳社團「爆漿公社」，事後還傳訊恐嚇陳女，「再被我發現，是整本相簿」等。案經陳女提告，高等法院依散佈猥褻照、竊取電磁紀錄、恐嚇等罪，合併判刑10個月。

判決書指出，張男2017年10間擅自登入陳女臉書，想調查對方與前男友是否仍再糾纏，沒想到卻讓他發現陳女與前男友對話中有多張裸照，甚至還有下體流出精液的畫面，氣得她當場存下照片，並上傳臉書社團「爆漿公社」，還取名「超喜歡被內射後流出來的感覺><」。

張男上傳照片後，還截圖傳給陳女看，並恐嚇，「我先丟一張無碼的到爆漿公社好了」、「今天先一張，在（應為再）被我發現你騙我，是整本相簿」、「今天先一張，之後再被我發現，就是整本相簿，不馬賽克了」、「我先放國外的成人網站好了」、「我還有影片」。

案經陳女提告，但張男不願承認犯行，還辯稱臉書帳號密碼是陳女自己提供給他，而擷取照片，「目的是要確認陳女與前男友是否有不當往來」，而上傳的照片也已經過馬賽克處理，並無足以引起一般人羞恥及厭惡感，並不是猥褻的物品，不構成散布猥褻影像罪。

不過，陳女否認有給張男臉書帳密，而一審法官勘驗照片後，發現雖有經過馬賽克處理，但仍可清楚看出精液自陰部流出的畫面，認定張男的馬賽克處理並未達到安全隔絕的程度，且加上他所打上的文字，明顯能夠刺激或滿足性慾，而另外張男恐嚇陳女的部分，也足以引此對方恐懼，因此將張男判刑7個月。

一審結果出爐，檢方認為張男至今並未與陳女達成和解，且犯後也毫無悔意，惡性重大，但法官卻僅判他7個月徒刑，並不能讓他「罰當其罪」，因此提出上訴，而二審法官也認為張男犯後態度欠佳，一審判決確實有失輕之處，因此改判10個月，得易科罰金30萬元，而其中竊取電磁紀錄部分可上訴。

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