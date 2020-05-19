路邊撿到6萬元薪資袋！好心送警局打開竟是…　網提醒：千萬別貪心啊～

▲新竹一送貨員上班期間在路上撿到一薪資袋，送警局打開後發現裡面竟是一疊厚厚的廣告傳單。（圖／東森新聞）

地方中心／新竹報導

新竹一民眾送貨時在路上撿到1個薪資袋，但因上方寫著「月薪6萬元」，他擔心是有人的遺失物，遂送至警局報案。怎料警察拆開時裡面赫然全是廣告紙！該民眾先是感到無比訝異，隨後也鬆了一口氣表示，還好自己不貪心，否則如果是詐騙手法，他可能會被告侵占，到時候就需償還6萬元了。

▲新竹一送貨員上班期間在路上撿到一薪資袋，送警局大開後發現裡面竟是一疊厚厚的廣告傳單。（圖／東森新聞）

新竹一送貨員說自己先前上班行經湖口鄉中平路時，在路上撿到一個皮包，裡面放著一個很厚的薪資袋，上面除了寫著「6月份的薪水、一共是6萬元」外，連出勤紀錄也都標示的清清楚楚，且由於該薪資袋密封緊緊，他不敢大意下遂趕緊拿到附近警局報案。

怎料當警察小心翼翼將該信封袋打開時，發現裡頭塞的竟是一疊厚厚的廣告紙，一張現金都沒有。該民眾慶幸表示，還好自己不貪心，否則如果是詐騙手法，他恐怕會被提告侵占，當時還須償還6萬元。

此事件後來被轉發至地方臉書社團，貼文下方網友們紛紛互相提醒「盡量不撿任何路上的掉落物」，最好當作沒看到，以免惹事上身，另外也有人認為不見得是詐騙，也可能是廣告商噱頭，想利用人性的貪小便宜來發傳單。

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