LIVE／蔡英文重掌黨機器　暌違18個月回任民進黨主席

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文520連任就職典禮20日上午登場，緊接著下午兩點她將前往民進黨部，與黨主席卓榮泰交接，正式回任黨主席一職。民進黨新人事也在19日公布，黨秘書長由林錫耀擔任，副秘書長包含高幸雪、林飛帆、林鶴明。另外，人氣超高的吳怡農則兼任民進黨智庫副執行長。《ETtoday新聞雲》全程直播。

▲蔡英文回任民進黨黨主席。（資料照／記者林敬旻攝）

民進黨20日中執會前將舉行第十七屆黨主席宣誓就職暨交接典禮，預計兩點鐘登場。典禮中，新舊任黨主席都將致詞，蔡英文將與卓榮泰交接，正式回任黨主席，這也是她自2018年九合一大選辭去黨主席後，睽違18個月後重掌民進黨。

民進黨最新人事也在名單19日出爐，秘書長由林錫耀出任，副秘書長由高幸雪、林飛帆、林鶴明3人擔任，秘書處主任林秀玲留任。

組織推廣部主任李慶鋒留任，新聞輿情部主任由顏若芳擔任。國際事務部主任由立委羅致政兼任，副主任由謝佩芬擔任。社會運動部主任由楊皓茹擔任。媒體創意中心主任王柏鈞留任，副主任由劉欣怡擔任。婦女發展部主任蔡宛芬留任。青年發展部主任由蔡沐霖出任，副主任由范綱皓擔任。

中國事務部主任由吳峻鋕出任，客家事務部主任由周江杰擔任，原住民族事務部主任由三地門鄉鄉長車牧勒薩以．拉勒格安（Cemelesai Ljaljegan）兼任。民調中心主任由陳博洲擔任，政策會首席副執行長柳嘉峰留任，副執行長由許慧儀擔任。台灣民主學院主任林秉忠留任。

另外，民進黨這次也新成立網路社群中心，主任由蔡英文競選總統時的發言人廖泰翔出任，副主任則由楊敏擔任。

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