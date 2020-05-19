故宮推出Podcast節目！院長吳密察、唐鳳親自上線揭秘

▲故宮推出Podcast節目！院長吳密察、人氣政委唐鳳親自上線揭秘。（圖／國立故宮博物院提供）

記者林育綾／台北報導

故宮近來積極透過新媒體宣傳！除了在「518國際博物館日」當天推出Podcast 節目，首集「院長給問嗎？」邀請吳密察親自解答，後續還有唐鳳政委與余佩瑾副院長、故宮精品小編等陣容；另外也拍攝揭開博物館員日常工作的幕後直擊影片，據悉故宮也跟全球流行的「動物森友會」合作，讓玩家能收藏文物素材。

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▲故宮也跟全球流行的「動物森友會」合作，讓玩家能收藏文物素材，相關消息近期發表。（圖／國立故宮博物院臉書）

國立故宮博物院表示，今年「順時中」，改推「指尖上的故宮」作為響應，包括隨點隨聽的故宮Podcast節目，Podcast是近年越趨普及的線上廣播平台，內容包羅萬象，可於Apple Podcasts 、Spotify 、SoundOn、Google Podcasts等APP隨選隨聽。

▲故宮Podcast 節目首集推出「院長給問嗎？」邀請吳密察院長親自上線解答。（圖／國立故宮博物院提供）



故宮Podcast目前已於「518國際博物館日」開台首播，首季規劃10集，每集約30分鐘，與聽眾分享不可不知的故宮文物故事、故宮很好聊、展覽快報。首集推出「院長給問嗎？」收集青年朋友對故宮及院長好奇的事情，由吳密察院長親自上線揭密。





▲故宮推出Podcast節目，後續還有唐鳳政委與余佩瑾副院長，暢聊「數位世界」與「真實物件」相遇所產生的火花。（圖／國立故宮博物院提供）

後續還有唐鳳政委與余佩瑾副院長，暢聊「數位世界」與「真實物件」相遇所產生的火花；另外故宮精品小編也將親自獻聲，陣容令外界期待，故宮IG也會分享每集錄音花絮，並舉辦留言贈獎活動。

▲故宮也拍攝影片，揭開博物館員日常工作的幕後。（圖／國立故宮博物院提供）

此外，故宮南院串連國立海洋科技博物館、國立臺灣歷史博物館、奇美博物館、國立臺灣史前文化博物館等文化館所，共同響應「518博物館日20館聯合活動：你要去哪裡？」推廣活動，自5月13日起配合今年博物館日主題「擁抱平權—多元共融的博物館」，一天一館介紹博物館具有平權、多元、共容精神的展品，並邀請民眾留言分享，參加抽獎活動。