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唐鳳現身「2020科技*學習力」博覽會　與台南學子世代對話

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▲台南市第2屆「2020科技*學習力-全台首學課程博覽會」，邀請政務委員唐鳳擔任開幕講座，台南市長黃偉哲出席互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市第2屆「2020科技*學習力-全台首學課程博覽會」，邀請政務委員唐鳳擔任開幕講座，台南市長黃偉哲出席互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市第2屆「2020科技*學習力-全台首學課程博覽會」，9日上午在台南一中登場，活動因應防疫調整為線上直播，並邀請政務委員唐鳳擔任開幕講座，與台南學生及教師暢談「台灣社會創新發展趨勢-對教育的啟示」。

台南市長黃偉哲特盡地主之誼，送上一整車台南特產「麵麵俱到」，為防疫國家隊送暖，並鼓勵參加博覽會的學生踴躍發言提問，一起激盪更多創新思維火花。

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▲台南市第2屆「2020科技*學習力-全台首學課程博覽會」，邀請政務委員唐鳳擔任開幕講座，台南市長黃偉哲出席互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長表示，課程博覽會呈現出台南市線上教學課程的精彩與完整，感謝台南市教育團隊秉持「一本初衷，全力以赴」的教育目標，不畏疫情，善用資訊科技，引導師生進行線上學習，展現了台南市「停課不停學」的教學實力及防疫應變能力。台南市議員蔡筱薇也親自到場觀展，表達支持。

政務委員唐鳯表示，因為疫情的關係，過去人家說見面三分情、遠距二分情的情況，已因人人戴口罩的關係而反轉了；他特別指出，數位轉型存在於生活當中，透過「網路取代馬路」將讓人與人之間有更好、更快速的互動。

第2屆全台首學課程博覽會以「科技、學習力」為主軸，教育局鄭新輝局長表示，今年活動配合疫情改為線上直播，在開幕講座後，接續由台南市60位中小學亮點教師，在不同地點進行線上直播「說課」，包括國、英、數、社、自、科技、藝術、健體、綜合等領域共60門課，內容精彩可期，歡迎全國有興趣的教師與家長任選科目觀賞。影片連結及最新消息可點選台南市政府教育局網頁專區：http://www.tn.edu.tw/tncourse/ 。

▲台南市第2屆「2020科技*學習力-全台首學課程博覽會」，邀請政務委員唐鳳擔任開幕講座，台南市長黃偉哲出席互動。（圖／記者林悅翻攝，下同）

為特別感謝國家隊的守護，讓國人仍能維持日常生活，台南市除了配合中央防疫工作，也做好後勤工作，黃偉哲市長特別準備「麵麵俱到」，內含各區特產包括營養的芝麻麵、菱角麵、鹽水意麵等讓唐鳯政委帶回台北，期望讓國家隊吃飽吃好。

由南科實中FRC學生團隊打造的機器人Star Leopard（星際雲豹），也現身博覽會現場協助檢疫，不僅可以遙測額溫、噴灑酒精，也可以播放行動宣導影片、視訊聊天，充分展現108新課綱的精神，鼓勵學生能發揮所學，關懷生活環境及社會，貢獻己力、共同抗疫。

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