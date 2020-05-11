防疫聲量定520生死！她排名第1贏陳時中　趙少康：奇怪…

▲趙少康。（資料照／記者李毓康攝）



政治中心／綜合報導

台灣防疫新冠肺炎表現卓越，至今尚未爆發社區感染情形。在防疫表現方面，一份最新網路聲量調查顯示，第1名是政委唐鳳，第2名才是衛福部長陳時中，對此，資深媒體人趙少康則疑惑，到底唐鳳做了什麼？

根據《網路溫度計》調查，由行政院長蘇貞昌率領的內閣中，在防疫期間誰的表現最佳，結果顯示，第1名為政務委員唐鳳，第2名為衛福部長陳時中，其次依序為第3名行政院副院長陳其邁，第4名經濟部長沈榮津，第5名行政院農委會主委陳吉仲，第6名教育部長潘文忠。

▲唐鳳。（圖／記者李毓康攝）



面對520內閣重組，趙少康上周8日在政論節目《少康戰情室》上談論，認為防疫期間的表現應該是決定現任內閣是否續任，但沒想到，網路好評的第1名是唐鳳，第2名才是陳時中，他疑惑的問，「奇怪，唐鳳到底做了什麼？」

總統蔡英文8日宣布行政院長蘇貞昌續任，正式啟動520後人事布局。先前有消息傳出，總統府秘書長陳菊被提名出任監察院長，總統府秘書長一職，則由前立法院長蘇嘉全接任。不過，有媒體報導指出，監委蔡崇義擔任監察院副院長，與陳菊搭檔，而民進黨主席卓榮泰則接任考試院副院長。

▲陳時中。（圖／記者周宸亘攝）

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