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故宮翻出300年前巡撫涉嫌「隱匿疫情」　雍正批奏摺飆罵：可笑之極

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▲▼故宮翻出300年期，江西巡撫布蘭泰涉嫌隱匿疫情的奏摺。（圖／翻攝自國立故宮博物院 National Palace Museum臉書）

▲故宮翻出300年期，江西巡撫布蘭泰涉嫌隱匿疫情的奏摺。（圖／翻攝自國立故宮博物院 National Palace Museum臉書）

記者林彥臣／綜合報導

瘟疫是千百年來的人類不斷面對的問題，就在現在全球籠罩在從中國武漢爆發的新冠肺炎（COVID-19）疫情大流行之際，台北故宮翻出了300年前江西巡撫涉嫌隱匿疫情的奏摺，當時的皇帝雍正在批閱奏摺時痛罵巡撫布蘭泰「可笑之極」。相關的內容被故宮小編分享在臉書上引發網友的討論。

根據「國立故宮博物院」的臉書貼文指出，故宮圖書文獻處同仁意外翻檢出若干清代奏摺文書，載述雍正六年（1728）春夏之交發生於全國的疾疫大流行，當時，疫情蔓延區域包括江西、江蘇、安徽、湖南、河南，以及山西、陝西、甘肅、直隸、熱河等地，感染者一致性地出現「頭疼身熱」病癥，所幸發病三至五天後即可自愈。

請繼續往下閱讀...

病患雖未至死亡，但疫情看來相當嚴峻，以致雍正皇帝在甘肅巡撫莽鵠立（1672-1736）的奏摺上批示：「今歲時氣竟徧天（下），從來未聞，大奇！」

當大部分地方官員動員抗疫，卻仍有少數官員糊塗裝傻，江西巡撫布蘭泰即為一例。雍正皇帝曾詢問省內疫情，布蘭泰竟奏覆「民間多病」係因「飽食貪眠」，意謂百姓好吃懶做，「並非疫氣流行」。

雍正皇帝閱後大怒，連珠式地責備他「所奏可笑之極」、「看你有些昏憒」、「精神甚不如」；最後終於大爆發，怒斥布蘭泰「係中才庸常人」，直指他才具平庸。

網友對這則貼文留言表示，「四爺罵得行雲流水，一氣呵成」、「這種粉飾太平的蠢話，真有既視感」、「好想多看看歷代皇帝文雅但嚴厲的罵人法」、「時疫！眉莊就是這樣染病的」、「今日做官個個是布蘭泰」、「原來由明君治理的天下混日子吃飯的庸官也是不少！這種奏摺是把皇帝當.....喔！超好笑的」。

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