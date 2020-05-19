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史上最罕見！朱元璋是醜男還是高顏值？故宮珍藏國寶畫像成傳奇

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▲▼明太祖畫像。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

▲故宮珍藏的「明太祖畫像」天壤之別，難以想像是同一人，朱元璋的長相因此成為傳奇。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

記者林育綾／綜合報導

文化部在今年5月6日公告，故宮珍藏的「明太祖坐像軸」指定為國寶，不過若查看故宮收藏的12幅明太祖朱元璋畫像，會發現這位帝王的長相天差地別，難以辨別是同一人！其中一類「正形像」畫得天庭飽滿、英俊且臉頰光潔；但更多的是另一類「異形像」臉頰狹長、尖嘴似豬，臉上還佈滿黑痣。而這情形在中國古代歷史上也相當罕見，他的容貌因此成了傳奇，引發許多學者考究討論。

▲▼故宮收藏的「明太祖畫像」（朱元璋肖像）天壤之別。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

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▲文化部公告，台北故宮博物院珍藏的此幅「明太祖坐像軸」為指定國寶。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

明太祖朱元璋不僅身世離奇，就連長相也成為傳奇！日前文化部公告台北故宮博物院珍藏的「明太祖坐像軸」為國寶，指定理由提到，「此件為明太祖朱元璋傳世肖像畫中繪製最為精良者，筆筆工整，風格嚴謹，氣派堂皇，是帝王肖像畫中少見之巨幅佳作。」也提到，經比對考古資料，如魯荒王墓出土烏紗向上巾、龍紋緞袍以及定陵玉革帶，此作如實保留明代冠冕服制歷史訊息。

這幅被指定為國寶的「明太祖坐像軸」，畫像中的朱元璋天庭飽滿，長相俊朗，面頰光潔，氣勢四平八穩。不過若查看故宮「書畫典藏資料檢索系統」，會發現其他的明太祖畫像，與這幅國寶的長相，可說是天差地遠。

▲▼故宮收藏的「明太祖畫像」（朱元璋肖像）天壤之別。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

▲故宮收藏的明太祖坐像（一）。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

在多達10幅的明太祖「異形像」畫像中，他不但下顎凸出、臉型扭曲拉長，還有蒜頭鼻、尖嘴似豬，就如相學中說的「五嶽朝天」、「豬龍形」，臉上更佈滿「72黑痣」。其中一幅明太祖半身像，還被故宮小編加上「有志（痣）青年」標語放上臉書，引發網友討論。

▲▼故宮收藏的「明太祖畫像」（朱元璋肖像）天壤之別。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

▲故宮收藏的明太祖坐像（二），就是「異形像」的其中一幅。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

同一人的畫像，卻有如此天壤之別，這在歷代帝王的肖像畫當中，可說是相當罕見的案例，也引發許多學者撰文考究、討論。其中較早探討的是金致淇（1896-1974），他在《明太祖像真偽考》文中結合相關文獻，認為「異形像為偽，而正形像為真」。

不過負責運送故宮文物來台的故宮耆老索予明，曾先後撰寫《明太祖像真偽考》及《明太祖畫像考》，根據文獻記載和畫像中衣冠等資料來考證，認為「醜畫」為偽，並非宮中畫師所繪。

▲▼故宮收藏的「明太祖畫像」（朱元璋肖像）天壤之別。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

▲明太祖半身像（一）。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

關於明太祖的「異形像」有三種說法，其一是朱元璋不願讓民間知道自己的長相，為了混淆視聽，刻意讓畫師繪製，甚至會殺掉畫太像的繪師。在明代談遷《棗林雜俎》卷一・逸典就有記載，「太祖好微行察外事。微行恐人識其貌，所賜諸王侯御容一，蓋疑像也。真幅藏之太廟」

▲▼故宮收藏的「明太祖畫像」（朱元璋肖像）天壤之別。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

▲明太祖坐像（五）。關於明太祖的「異形像」，其一說法是朱元璋不願讓民間知道自己的長相，為了混淆視聽，刻意讓畫師繪製。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

第二種說法，是古人不認為「異形像」相貌是醜，反而認為是帝王獨有的異象，象徵奇異與富貴，有「神化」的意味，72顆痣代表相書中的72煞，而所謂的「豬鼻」，其實是「龍鼻」。在歷史書籍上也曾記載過，劉邦是赤帝子，屁股有「72顆紅痣」且「雙手過膝」、「日角插天」。

▲▼故宮收藏的「明太祖畫像」（朱元璋肖像）天壤之別。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

▲明太祖坐像（四）。另一種說法，是古人不認為「異形像」相貌是醜，反而認為是帝王獨有的異象，有「神化」的意味。（圖／故宮書畫典藏資料檢索系統）

第三種說法，則是清廷為了醜化明太祖，強化滿清統治，刻意請人繪製。不過在明代，確實就已經出現醜化版、奇異版的朱元璋。

到底朱元璋的真實相貌為何？至今仍眾說紛紜，不過明代張翰在《松窗夢語》中，提到曾經在南京武英殿瞻仰太祖、成祖的御像，看到「太祖之容，眉秀目炬，鼻直唇長，面如滿月，須不盈尺，與民間所傳奇異之像大不類」。

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