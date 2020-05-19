蔡英文520就職！6都獨缺韓國瑜　黨主席、卸任元首是否出席一次看

▲蔡英文、賴清德。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

我國第15任總統蔡英文、副總統賴清德就職典禮20日上午舉行，因疫情影響，未如過往盛大舉行，但總統府仍發出邀請函，歡迎重要人士參加。

六都市長中，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦、台中市長盧秀燕、台南市長黃偉哲均會出席520總統、副總統就職典禮。侯友宜起初表示，有收到邀請函，會以市政為最大優先考量，如果有時間，就會參加，隨後表示會參加，國家大事擺在前，個人黨派不重要。高雄市長韓國瑜有收到邀請函，但20日有市政會議，也忙於市政防疫與紓困，不會參加。

各政黨黨主席方面，民進黨主席卓榮泰、 親民黨主席宋楚瑜、民眾黨主席柯文哲、時代力量黨主席徐永明均會出席，國民黨主席江啟臣不出席。江啟臣引用前總統李登輝曾說的「不參加520，讓總統了解，不是對他的政策和各方面都支持」，以不出席就職典禮表達人民對民進黨政府的「不認同」，並呼籲蔡英文接下來施政，能回歸民生經濟，落實民主政治。

總統、副總統就職典禮按照往例，都會邀請卸任元首出席。馬英九有收到邀請函，但不會出席，他批評，蔡英文四年執政，沒做到一個中華民國總統該做的，讓整個國家退步。而前總統李登輝因為年事已高所以也不出席。至於前總統陳水扁是否會參與？高雄市議員陳致中透露，父親沒有收到府方邀約。

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