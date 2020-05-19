520六都市長態度一次看！韓國瑜拚市政「堅持留高雄」　只有他不參加

▲中華民國第15任總統就職典禮20日上午舉行，六都市長裡只有高雄市長不參加。（圖／ETtoday攝影中心攝）



記者柯振中／綜合報導

中華民國第15任總統就職典禮20日上午舉行，六都市長是否出席典禮，備受外界關注。經過一天的統計，六都中有5位市長要出席典禮，高雄市長韓國瑜則堅持「一定留在高雄」，不打算出席。

對於是否出席，台北市長柯文哲透過市府副發言人戴于文回應，就職典禮是國家大事，將按照往例出席。新北市長侯友宜也認為，總統就職是國家大事，個人、黨派不重要，應該為國家團結努力做事。

台中市長盧秀燕考量就職大典的重要性，對既定的會議、行程進行更動，請副市長代為主持，親自出席總統就職典禮。

▲由於市政忙碌，韓國瑜「堅持留在高雄」，不參加520就職大典。（圖／記者洪正達攝）



台南市長黃偉哲指出，已有受邀出席，當天會到場，下午還會參加民進黨主席就職典禮。六都之中，只有高雄市長韓國瑜說「還在考慮」，雖然有收到邀請函，但有許多事情要忙。

直到19日下午，高雄市新聞局長鄭照新回應，市長室有收到邀請函，不過，市長20日有市政會議要開，加上防疫、紓困等等事務，整天會相當忙碌，「市長一定會留在高雄，專心在市政的部分。」

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