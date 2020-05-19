蔡英文拋「6大戰略產業」 發展5G、太空產業！





▲總統蔡英文。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤、陶本和／台北報導

總統蔡英文20日將舉行就職典禮，她也將發表連任任期的就職演說。除了針對台灣的未來發展闡述國家生存發展4面向，蔡英文也將特別針對台灣的未來產業，拋出「6大戰略」，包含發展5G以及太空產業。

蔡英文預計於20日上午10點發表就職演說，全長約25分鐘；在談話中，將向國民報告，台灣在面對國際政治、經濟結構變遷的當下，要如何因應挑戰，下一個四年政府團隊已經有了哪些準備。

蔡英文520就職演說中，將向國民報告，台灣在面對國際政治、經濟結構變遷的當下，要如何因應挑戰，下一個四年政府團隊已經有了哪些準備。其中，蔡英文將針對台灣的未來，訂定「國家生存發展策略4大面向」。

蔡英文提出之「國家生存發展策略4大面向」，包含產業發展、社會安定、國家安全，以及民主深化，她強調，在面對空前挑戰的同時，也是台灣的機會，「超前部署」將是關鍵。其中針對產業發展部分，她將在細項提出「六大戰略產業」。

蔡英文將在演說中回顧，4年前剛接任總統時，台灣的各項經濟指標表現都不好，4年來，政府成功讓經濟表現趨於穩健，未來4年的發展上，蔡政府要打造「六大戰略產業」。

「六大戰略產業」是哪些項目？蔡英文首先強調持續強化資訊、數位產業發展，利用半導體、資通訊產業的優勢，讓台灣成為下世代科技產業的重要基地；其次，是發展5G，強化數位轉型及國家安全的資安產業。

第三項，蔡英文會提出接軌全球的醫療科技產業；第四，是軍民整合的國防戰略產業，包括航空、太空產業；第五，是綠電再生能源產業；第六，則要建構確保關鍵物資、民生的戰備產業。