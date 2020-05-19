蔡英文連任就職　美國務卿：我有信心美台關係持續茁壯

▲美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）。（圖／達志影像／美聯社）

文／中央社

美國國務卿蓬佩奧今天恭賀總統蔡英文即將展開第二任任期，推崇她帶領台灣民主的勇氣與願景鼓舞區域及世界。他相信在蔡總統帶領下，美台關係將持續茁壯。

蔡總統明天將在總統府宣誓就職並發表就職演說，展開第二任總統任期。美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）提前一天發表聲明表達恭賀，並直接以「總統」來稱呼她。

蓬佩奧表示，蔡總統以大幅度票數差距勝選連任，顯示她已贏得台灣人民的尊敬、欽佩及信任，而她帶領台灣民主的勇氣與願景，也鼓舞了區域及世界。

蓬佩奧指出，美國長期將台灣視為世界一股良善力量及值得依賴的夥伴，美國對台灣的支持是跨黨派且全體一致，這從「台北法」近期生效就可看出來；這部法律盼增強美台整體關係，並支持雙方發展更緊密經貿夥伴關係。

今年3月26日經美國總統川普簽署生效的「台北法」，全名為「台灣友邦國際保護及加強倡議法」（Taiwan Allies International Protection and Enhancement Initiative Act，依全名起首字母簡稱為TAIPEI Act）。這部法律呼籲美國行政部門，透過「賞罰制度」協助台灣鞏固邦交、支持台灣國際參與，並與台灣進一步增強雙邊經貿關係。

蓬佩奧表示，美國與台灣共享對區域的願景，這願景包含為所有人帶來法治、透明、繁榮及安全。

他強調，近期2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）讓國際社會有機會看到為何台灣防疫模式值得效法。

蓬佩奧說：「當我們展望未來，我有信心在蔡總統帶領下，我們與台灣夥伴關係會持續蓬勃發展，恭祝她第二任任期成功。」

蔡總統1月11日高票獲得連任時，蓬佩奧也曾罕見以美國國務卿身分發表聲明恭賀蔡總統，並感謝她帶領台美建立強健夥伴關係，並在壓力下仍維持兩岸穩定。