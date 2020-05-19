卸任總統府秘書長　陳菊：繼續做蔡英文後盾作伙打拚

▲陳菊、蔡英文。（圖／翻攝陳菊臉書）

記者黃巈禾／台北報導

總統府秘書長陳菊卸任在即，她19日在臉書表示，儘管卸下秘書長的職務，但在改革與民主的道路上，「我會和大家繼續作小英總統的後盾，作伙為台灣的未來打拚。」

陳菊提到，今天是我擔任總統府秘書長的最後一天，這是一段意外但充滿收穫的旅程，能夠得到蔡英文的信任與支持，與一群最優秀、最有理想的同仁一起努力，幫助蔡英文深化改革、鞏固民主，是她生命中很大的豐富和幸運，她內心充滿感激。

陳菊提及，明天就是蔡英文第二個任期的開始，儘管她就要卸下秘書長的職務，但這只是人生中諸多階段的其中之一，在改革與民主的道路上，「我會和大家繼續作小英總統的後盾，作伙為台灣的未來打拚。」非常感謝過去兩年多每一位共同奮鬥的朋友們，未來，相信一定能讓台灣變得更美好。

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