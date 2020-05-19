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蘇幕僚黃致達任政委挨批酬庸　藍委狂問是誰「和唐鳳擺一起有差距」

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▲▼蘇貞昌內閣總辭合照。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院長蘇貞昌內閣人事徵詢已告一段落。（圖／記者李毓康攝）

記者黃翊婷／綜合報導

行政院長蘇貞昌任命行政院顧問兼任院長辦公室主任黃致達，轉任政務委員，卻讓不少國民黨立委感到十分陌生，紛紛詢問「他是誰」。國民黨文傳會主委王育敏認為，蘇不應該把政務委員一職當成酬庸，大家對黃根本不了解，和同樣是政務委員的唐鳳擺在一起，差距很明顯。

政院幕僚透露，黃致達從蘇貞昌第一個閣揆任期做起，後歷經張俊雄、林全、賴清德，以及去年蘇再任閣揆，他都是擔任內閣重要政策的智囊，蘇期勉他與其他政委共同分工重大政策的協調整合，協助推動施政。

▲▼民進黨立委范雲舉行立法院數位治理委員會成立大會 政務委員唐鳳。（圖／記者屠惠剛攝）

▲唐鳳協助新冠肺炎防疫，還被日本媒體封為台灣的「天才IT大臣」。（圖／記者屠惠剛攝）

不過，一說到行政院政務委員，許多人第一個想到的就是被封為「天才IT大臣」的唐鳳。根據《聯合新聞網》報導，黃致達轉任的人事消息公開後，不少藍營立委都對這個名字感到十分陌生；王育敏聲稱，黃就是在總統府被駭的密件中提到的人，雖然有重要性，但大家不了解也不清楚他有什麼專長、背景和歷練，和唐鳳擺在一起，只會讓人感受到差距，期盼蘇貞昌不要將這個職務當成酬庸，應該要去協調各部會，讓其他人、部長心服口服。

除了黃致達轉任之外，行政院發言人也將由現任行政院簡任秘書丁怡銘接任。行政院幕僚表示，9席政務委員中，林萬億、吳澤成、張景森、鄧振中、龔明鑫、羅秉承及唐鳳等7位政委，蘇貞昌覺得他們對各自督導協調的部會與政策業務相當熟稔，過去一年多來，也多能配合整體執政團隊的施政理念與節奏，所以全部繼續留任，加上轉任的黃致達，共8席，至於最後一席會由誰來擔任，則會視行政團隊組成新隊形後，再邀請優秀人才加入。

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