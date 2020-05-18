韓國瑜首度道歉！施政報告結語突提「去年請假選總統」：非常非常抱歉

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會18日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，而外界關注的黃捷也在第一天就上場質詢，韓國瑜除了提早到議會準備，也備妥大平板到場應戰，韓國瑜在結語時突然因為去年請假選總統而向高雄市民道歉。

▲韓國瑜上場前盯著大平板 。（圖／記者洪正達攝）

▲各議員麥克風前別上不同意義的絲帶 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜施政暨新冠肺炎相關政策報告與質詢，這也是他於6月6日罷免投票前唯二到議會備詢的議程，因此韓國瑜將全力將焦點放在市政成績上，各黨團和議員各有10分鐘質詢時間，順序為民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團，對比民進黨議員掛上罷韓黃絲帶，國民黨議員也紛紛掛起幸福高雄的紅絲帶，寫上「不對立、不激化」。

▲國民黨議員掛上不對立、不激化 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜除了提早到議會準備，也備妥大平板到場應戰，桌上資料也是厚厚一疊，韓國瑜首先強調市府立場就是「市政優先、防疫第一」，報告防疫相關紓困振興等方案。另外，他也對於動支第二預備金等做報告，其中治水路平緊急支出占1.84億，罷免案8千7百萬，以及其他支出，目前已核准動之3.53億元。

▲韓國瑜於議會報告 。（圖／記者洪正達攝）

在施政報告中，除路平、路燈、治水，鐵路地下化等政績外，他還特別提到愛情摩天輪，韓國瑜說看這設計圖，如果愛情摩天輪推展出來，一定會轟動全台灣、轟動全世界，但他說很遺憾的是，因高雄舊港區20工區開發協議書，尚未通過交通部核准，因而卡關，不過立院交通委員會5月4日下高雄，已決議交通部一個月內與高雄市府照都市計畫法完成高雄港舊港區20工區開發協議書簽訂，報立法院備查。

韓國瑜結語時說，希望高雄市被全台灣全世界看到，針對批判指教，「我們冷靜謙虛傾聽，去年請假選總統要向市民致上歉意，非常非常抱歉，這三個月時間，依然非常認真為高雄打拼，參選期間跟市府保持聯絡，休假之後我個人把一天當兩天用，念茲在茲把高雄更變好，大家攜手團結努力，改名一百年再次發光發熱。」