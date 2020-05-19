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韓國瑜：掌握媒體網路就是上帝　「90％都靠向執政黨」盼鞭策

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▲▼韓國瑜高雄市議會答詢 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜在議會上首次對請假參選總統道歉。（圖／記者洪正達攝，下同）

記者洪靖宜、洪正達、黃翊婷／綜合報導

高雄市長韓國瑜18日現身議會進行定期的施政報告，但各黨團質詢全都聚焦在罷免議題，但被問到對現在的政治情勢有什麼看法，他認為執政黨與反對黨就像「上帝跟魔鬼」，執政黨掌握媒體網路就是上帝，幾乎有90％都靠向執政黨，希望媒體能鞭策執政黨。

面對6月6日的罷免投票活動，韓國瑜15日先是在臉書PO文，呼籲支持者「不投票、不參與任何政治活動」，只要前往現場監票即可；他18日前往議會進行施政報告以及接受備詢，在最後幾分鐘突然針對請假參選總統，造成外界批評是「落跑市長」一事道歉，這也是他首次在鏡頭前，公開針對請假的是道歉，「去年我請假3個月參選總統，在這裡要向市民朋友，致上最高的歉意。」

其實，18日當天各黨團的質詢重點都圍繞著罷免議題，民進黨團林智鴻表示，原本期待罷韓投票是直球對決，但韓國瑜沒有，選擇走一條最壞的民主示範，叫大家不出來投票是卑鄙的手段，希望民眾6月6日回到高雄，一起保護要去投票的人，接著撥放韓過去講出的政見影片，還拿出漫威反派人物薩諾斯的無限寶石手套，暗酸韓近日接連消滅罷免行動根本是「高雄滅罷」，但遭到拒收。

市議員李順進提問，「萬一被罷免，什麼最想完成最遺憾？」韓國瑜說，被罷免對高雄最大遺憾就是雙語教育，影響高雄上百年發展，若是新市長無法繼續推動會讓他感到遺憾，無法面對國際，下一代會非常辛苦，高雄前途的唯一機會就是國際化，被罷免無法推動他會非常遺憾，也是高雄市重大損失。

▲▼ 議員質詢韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜拒收「無限寶石手套」。

而被問到自己覺得跟前市府最大不同在哪裡，韓國瑜回應，在市府銜接上不方便講太多，不過，數字會說話，前朝有61案、105位官員涉案，任內只有一案就是到市長室，市府團隊不分黨派、沒有秋後算帳，公務人員素質高，跟前任差別行政效率提升，政務官全心全力打拚，市府團隊不碰觸違法的事，珍惜機會，一定會全心全意，至於前朝評價，不適合多言。

國民黨市議員曾俊傑提問，「面對現在政治情勢，市長心裡有話要說嗎？」韓國瑜回應，2020不是平安的一年，大環境不好，疫情肆虐、經濟困難、兩岸緊張，高雄迫切需要中央幫助；接著他話鋒一轉，直指執政黨與反對黨就像「上帝跟魔鬼」，執政黨掌握媒體網路就是上帝，幾乎有90％都靠向執政黨，希望媒體能鞭策執政黨。

最後，曾俊傑也說韓國瑜什麼都對，只錯在當選高雄市市長後，做什麼都錯、講什麼都錯，希望高雄市民靜下心去看韓做了多少事，並喊出幸福高雄「不對立、不激化」。

時間對我們來說完全沒用！

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