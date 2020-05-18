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藍營爆罷韓有買票與賭盤介入！韓國瑜不能忍：警方成立專案小組調查

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記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會18日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，韓國瑜除了提早到議會準備，也備妥大平板到場應戰，國民黨高市議員黃天煌爆料，地方傳出買票罷韓、以及賭盤介入罷韓的消息。韓國瑜也表示，會要求警方成立專案小組，針對這次罷免、買票或賭盤等情況請警方調查。

▲▼高雄市議會韓國瑜_黃天煌聽說罷韓買票 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市議會韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

▲▼高雄市議會韓國瑜_黃天煌聽說罷韓買票 。（圖／記者洪正達攝）

▲國民黨市議員黃天煌 。（圖／記者洪正達攝）

黃天煌提到，罷韓議題炒得沸沸揚揚，坊間傳說很多人要「買票同意罷韓」，還有地下賭盤原本開盤60萬贏，還來變成65萬、70萬的賭注，他認為這是鼓勵罷免變相買票，這情況很嚴重，相關單位要積極查辦。

韓國瑜則回應，罷韓活動他個人沒有打壓，尊重罷免，唯一從上任第一年就開始連署罷免，明顯違法，「這點我不能認同，其他我沒有任何打壓，罷韓團體這一路送口罩、巧克力、塑膠袋、蛋糕我沒講過話，這是民主展現，但希望他們守法，如果賄選高市府會嚴格執法，會請警察局成立專案小組，針對罷免案有買票有開賭盤的，做專案調查，市民發揮權力上秉持認知理解，不是被買票賭盤影響。」

時間對我們來說完全沒用！

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