台灣制憲基金會／蔡英文施政滿意度72.6%、蘇貞昌65.9%

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

台灣制憲基金會18日發布「520就職前總統及行政院長滿意度、台灣認同與制憲議題」民調結果。總統蔡英文的執政滿意度為72.6%、不滿意度17.3%，而行政院長蘇貞昌滿意度為65.9%、不滿意度為23.4%。

台灣制憲基金會表示，本次「台灣人認同」比例大幅上升，來到七成。在二選一的情形下，台灣人認同更高達87.9%，特別是以往有一定比例的「兩者皆是」比例大幅下降，代表台灣民眾更勇於表達自己的國族意識。

有關兩岸「維持現狀」的問題上，有高達76.2％民眾認為，台灣應是一個主權國家；而民調也指出，有高達73.6%民眾認為國際上將兩岸混淆的情形嚴重。

本次民調委託「趨勢民意調查公司」執行，調查時間為2020年05月11日（一）與12日（二）兩日18：00至22：00，調查對象為全國20個縣市年滿18歲具有公民投票權的一般民眾，採「分層比例隨機抽樣法」，市內電話調查完成1,121份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負2.93個百分點，樣本代表性分析則依最新人口資料，進行戶籍地、性別、年齡和教育程度加權處理。

▲行政院長蘇貞昌。（圖／記者李毓康攝）