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罷韓投票倒數18天　韓陣營「3大招反制」策略曝光　

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記者趙蔡州／綜合報導

罷韓投票6月6日進入倒數，反罷韓陣營、罷韓陣營雙方近日展開激烈攻防。高雄市長韓國瑜15日先是在臉書出招，呼籲支持者投票當天「不投票只監票」，18日出席議會備詢時也針對「請假選總統」向市民道歉，同時也提到罷韓有1點行為明顯違法「我不能認同。」

▲▼韓國瑜紓困記者會 。（圖／記者洪正達攝）

▲高雄市長韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

韓國瑜15日在臉書表示，希望支持者6月6日當天「不投票、不參與任何政治活動」，只要到投票現場監票即可，高雄市民政局長曹桓榮後續甚至在Line群組轉傳相關影片，寫下「讓站出來人有壓力，站出來去投票就是要罷韓」等字語給里長。

除了動員支持者外，韓國瑜18日赴議會進行施政報告、接受備詢，在施政報告的最後幾分鐘時，他突然針對請假參選總統，造成外界批評是「落跑市長」一事道歉，這也是他首次在鏡頭前，公開針對請假一事道歉。他說「去年我請假3個月參選總統，在這裡要向市民朋友，致上最高的歉意。」

▲韓陣營反罷韓策略書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲韓陣營反罷韓策略書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲韓陣營反罷韓策略書 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

值得一提的是，網路上近日流傳一份名為「反罷韓目前面對的困境及推動策略」文件，內容分析罷韓團體可能運作方式，包含藉由與市政運作衝突事件衝高罷韓聲量，批判、謾罵和抹黑市政，影響市民的好感與判斷，或誇大韓國瑜言論，強化市民對韓國瑜的「草包」、「沒有誠信」或「落跑市長」、「逃避監督」等印象。

其中一項反罷韓團隊應該如何澄清，其中一項建議18、19日在議會備詢時，要做好準備、進入狀況且不動怒，透過臉書及直播表達自我反省的態度，檢討自己的發言，最好能誠摯道歉。結果韓國瑜18日出席議會真的為「請假選總統」道歉，如此巧合也讓外界產生諸多猜測。

▲▼光復高雄總部黃絲帶發放行程。（圖／記者洪正達攝）

▲韓國瑜強調沒有打壓罷韓團體，但唯有1點「明顯違法」是他不能認同的。（圖／記者洪正達攝）

面對來勢洶洶的罷韓團體，韓國瑜強調絕對沒有打壓、尊重罷免，唯有罷韓團體在他上任第一年就開始連署，明顯違法，「第一年任期就開始連署，滿一年就遞出去，這點完全違法，我不能認同」。至於近日爆出的買票與賄選問題，他會請警方成立專案調查，若真的有買票、開職業賭盤的話，一定會嚴格執法。

其實韓國瑜很早以前曾經透露，不滿罷韓團體在他上任第1年時，就開始宣傳且簽署罷免提案書，違法偷跑且程序不正義。韓國瑜陣營甚至二度向台北高等行政法院遞狀，指稱罷免案已經違反選罷法第75條規定，聲請停止執行中選會今年4月17日罷免案成立公告。

罷韓投票6月6日舉行，根據選罷法規定，罷免案如果要通過，除同意罷免票數要多於不同意罷免票外，「同意票數」也必須達到原選舉區選舉人總數的四分之一以上，以2018年高雄市長總選舉人數約228萬人計算，本次罷免案要超過57萬同意票才有可能通過。

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