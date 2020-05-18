備詢拒收「薩諾斯無限手套」　如果被罷免...韓國瑜曝最遺憾「4個字」

記者洪靖宜、洪正達／高雄報導

高雄市議會18日舉行第三屆第三次定期大會市長施政報告及議員質詢，韓國瑜除了提早到議會準備，也備妥大平板到場應戰，首先各黨團質詢，全都圍繞在罷韓議題，無黨團結聯盟也問韓國瑜如果被罷免了，最遺憾的是什麼，韓國瑜說是「雙語教育」。



▲韓國瑜高雄市議會備詢 。（圖／記者洪正達攝）

高雄市長韓國瑜施政暨新冠肺炎相關政策報告與質詢，這也是他於6月6日罷免投票前唯二到議會備詢的議程，因此韓國瑜將全力將焦點放在市政成績上，各黨團和議員各有10分鐘質詢時間，順序為民進黨團、無黨團結聯盟、國民黨團，接下來是各議員質詢，各個磨刀霍霍。





▲ 綠營議員質詢韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

首先民進黨團林智鴻表示，原本期待罷韓投票是直球對決，但你沒有選擇走一條最壞民主示範，叫大家不出來投票是卑鄙的手段，並且呼籲民眾6月6日到高雄，一起保護要去投票的人，並播出剪接影片，放出韓國瑜過去曾講出的政見；拿漫威畫面裏頭的反派人物薩諾斯，酸韓國瑜近日接連消滅罷免行動根本是「高雄滅罷」，送上畢業禮物薩諾斯無限寶石手套，不過韓國瑜拒收。

▲韓國瑜拒收禮物 。（圖／記者洪正達攝）

輪到無黨聯盟市議員陳善慧、吳益政、李順進、朱信強聯合質詢，陳善慧則問韓國瑜被罷免有沒有檢討？為何選輸被罷免？韓國瑜則回應：「時光無法倒流，但去年被動參加初選，獲得第一名，參與選總統時內心希望幫國家高雄做事，也幫高雄好好做事情，讓北南台灣做雙引擎發展。」

▲無黨聯盟質詢韓國瑜 。（圖／記者洪正達攝）

市議員吳益政則問5月20日快到了，有什麼想跟蔡英文總統說高雄需要什麼？韓國瑜回應，蔡英文總統即將第二任任期，其實很不公平，高雄人無怨無悔支持民進黨，但高雄比不上北台灣，不要雙重標準，期待新政府把全台灣看成服務對象，希望不要因為什麼人當首長有差別待遇。

市議員李順進問萬一被罷免，什麼最想完成最遺憾？韓國瑜說，被罷免對高雄最大遺憾就是雙語教育，影響高雄上百年發展，若是新市長無法繼續推動會讓我遺憾，無法面對國際，下一代會非常辛苦，高雄前途唯一機會就是國際化，被罷免無法推動我會非常遺憾，高雄市重大損失；而朱信強表態反對罷免，他詢問若罷免沒過是否繼續路平、清水溝，韓國瑜說，若罷免沒過，市府團隊會繼努力，讓高雄發光發熱。

▲國民黨高舉反霸凌標語 。（圖／記者洪正達攝）

而國民黨團高舉著「反霸凌」，問韓國瑜當選原因是什麼？韓國瑜則謝謝市民給機會，高雄民心思變，高雄負債全台第一，大雨5千個大洞，秉持感謝市民給機會，市民來說是大膽嘗試，市府戰戰兢兢，市府團隊感覺到不一樣，不停提高行政效率，不敢高高在上，政府擔任和善角色，感謝市民給機會，未來如果罷免案沒成功好好為高雄打拼。

而被問到自己覺得跟前市府最大不同？韓國瑜回應，在市府銜接上不方便講太多，數字會說話，前朝有61案、105位官員涉案，任內只有一案就是到我市長室，市府團隊不分黨派，沒有秋後算帳，公務人員素質高，跟前任差別行政效率提升，政務官全心全力打拼，市府團隊不要碰觸違法之事，珍惜機會，一定會全心全意，前朝評價不適合多言。

曾俊傑又問說：「面對現在政治情勢，市長心裡有話要說嗎？」韓國瑜說，2020不是平安的一年，大環境不好，疫情肆虐、經濟困難、兩岸緊張，高雄迫切需要中央幫助。韓國瑜話鋒一轉，提到執政黨與反對黨就像「上帝跟魔鬼」，執政黨掌握媒體網路，就是上帝，現在90%媒體都靠向執政黨，希望媒體應該鞭策執政黨。

總召曾俊傑也說韓國瑜什麼都對，只錯就是當選高雄市市長後，做什麼都錯，講什麼都錯，呼籲高雄市民靜下心去看韓國瑜做多少事，喊出幸福高雄「不對立、不激化」。

時間對我們來說完全沒用！

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