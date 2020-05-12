5部國片疫情趨緩後上路！「國片映演協商機制」成形　3年排片率倍增至20%

▲未來將建立「國片映演協商機制」，待疫情趨緩後國片排片率將倍增！（圖／記者張一中攝）

記者林育綾／台北報導

新冠肺炎疫情讓映演業受到衝擊，不過文化部長鄭麗君今（12）日在臉書發布好消息，此次在紓困過程中已跟映演業者達成共識，未來將建立「國片映演協商機制」，待疫情趨緩後國片排片率將從10%倍增至20%。而目前有5部已宣傳，但受疫情影響仍未上映的國片，也將於疫情趨緩後逐步上映！

鄭麗君表示，文化部在這次藝文紓困的過程中，已經跟映演業者就未來振興方向達成共識，將共同建立「國片映演協商機制」，待疫情趨緩後，國片排片率將從目前10%，逐年提升一定比率，3年內倍增至20%，且未來每2到3年將定期協商。同時將研議修正「國產電影片國內映演獎勵要點」，提高放映國片的獎勵金額，要與大家一起振興我國國片市場。

請繼續往下閱讀...

▲鄭麗君介紹5部受疫情影響而未上映的國片，其一是描述不同世代的女人心事和母女情誼的《孤味》。（圖／翻攝自鄭麗君臉書，下同）

她同時也介紹5部已宣傳，但受疫情影響仍未上映的國片，包括由許承傑導演，徐若瑄、謝盈萱、孫可芳和陳淑芳共同主演的《孤味》，描述不同世代的女人心事和母女情誼；而《逃出立法院》由甫獲金穗獎和台北電影獎的新銳導演王逸帆執導，是由賴雅妍和禾浩辰主演的「活屍電影」。

▲《逃出立法院》是由賴雅妍和禾浩辰主演的「活屍電影」。

改編自肆一散文作品的《可不可以，你也剛好喜歡我》，由林孝謙與呂安弦等共同編劇，簡學彬執導，曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出，一起看見不同世代的愛情。《刻在你心底的名字》則是由瞿友寧監製、柳廣輝執導的同志純愛電影，由陳昊森、曾敬驊和邵奕玫共同主演。

▲《可不可以，你也剛好喜歡我》。

▲《刻在你心底的名字》是由瞿友寧監製、柳廣輝執導的同志純愛電影。

另外還有《怪胎》則是全台第一部以iPhone手機拍攝完成的劇情長片，由廖明毅執導，林柏宏和謝欣穎共同演出。

鄭麗君表示，期待在疫情趨緩後，5部國片將能逐步上映，共同展開台灣電影的新一波高峰。網友也紛紛回應「部長推薦，一定去看！」「期待上映！買票進場觀看。」還有人說「謝謝最關心最支持台灣創作者作品的部長，拜託您不要走！」

▲《怪胎》則是全台第一部以iPhone手機拍攝完成的劇情長片。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來