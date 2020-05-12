黃秋生鬆口證實「準備入籍台灣」　文化部正面回應了

▲港星黃秋生來台拍攝影集，鬆口「準備入籍台灣」。（圖／資料照）

記者柯沛辰／綜合報導

港星黃秋生首度拍攝台灣影集，11日來台接受居家檢疫14天，不料卻拋出震撼彈，親口證實「準備入籍台灣」。文化部12日回應，黃秋生在演藝文化事業有傑出成就，若以此向移民署申請在台居留，文化部將協助後續辦理。

黃秋生來台拍攝公視影集《四樓的天堂》，深夜在臉書表示自己正在居家檢疫。有粉絲留言笑說「入籍台灣吧」，不料黃秋生竟在下方回覆「準備中」，引起網友熱議。他坦言，已經向朋友詢問相關手續事宜，「假如香港不適合我，移民到台灣也不錯，台灣很好。」

文化部12日表示，依據「香港澳門居民進入臺灣地區及居留定居許可辦法」第16條第1項各款規定，港澳居民得依親居留，但若具專業技術能力，並在學術、科學、文化、新聞等領域有特殊成就，或有投資等事由，可向移民署申請在台居留。

根據現行規定，申請在台居留後，只要連續居留滿1年（可出境30日），或連續居留滿2年且每年在台灣居住超過270天，即可申請在台定居設籍。

文化部表示，黃秋生曾得過5次金像獎、3次金馬獎，若以其電影專業及特殊成就申請在台居留，文化部將協助後續辦理。

▲黃秋生成就卓越，若欲申請在台居留，文化部將協助。（圖／甲上娛樂提供）