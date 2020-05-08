直球對決「被押去下跪痛哭求饒」　澎恰恰喊告：爆料人出來面對

記者羅志華／台北報導

藝人澎恰恰近日傳出被騙180萬鬧上新聞，甚至驚傳疑似有輕生念頭，更有周刊大爆料，指澎恰恰曾以拍電影為由，向角頭借了500萬，事後因故被押到角頭前「交代」，讓澎恰恰當場下跪、一把鼻涕眼淚哭著求饒，才讓角頭心軟、撕掉借據；澎恰恰不滿周刊報導，於5月8日到北檢提告加重誹謗，並要求向周刊的爆料人出來面對，「說我欠錢就拿出證據來，不然我一定告！」

▲ 澎恰恰不滿周刊對他一系列負面報導，5/8到北檢提告 。（圖／記者張一中攝）

澎恰恰一早9時許到北檢提告，在與檢察事務官說明提告對象、內容約30分鐘後，出面接受媒體訪問時，除駁斥週刊報導內容外，更點名報導中「欠錢被押」根本是捏造。

對本次鬧上新聞的開端「180萬事件」，澎恰恰僅低調表示，目前案件偵辦中，他不便多作回應，「被騙已是半年前的事情，我認為不應該再有人受騙才會出面」，至於是否有被逼債，澎恰恰正面回應，「目前手上有3個節目在做，如果有這種事（逼債）的話，電視台一定會知道」、「一直以來都沒有這些問題」、「周刊寫的我也看不懂」。

▲歷經與檢察事務官說明提告對象及內容30分鐘後，澎恰恰接受媒體訪問，駁斥週刊報導內容。（圖／記者張一中攝）

關於借錢部分，澎恰恰大方表示，「做文化事業（拍電影）沒有多偉大，但一定會借錢」、「選擇自己愛做的事情，就要去想辦法」，並說到「我敢借、就敢還」，若有哪些債主要向他討債，歡迎循正當管道，例如提告等方式向他追討。

但澎恰恰先前頻傳拍電影賠錢，是否因此有與黑道接觸，澎恰恰表示，拍電影本來就要承擔虧損，「票房不好就下次改進、再不好就停下來」，更稱「不懂甚麼叫做跟黑道借錢」，澄清目前沒有財務缺口，對現有債務則不願透漏，「那都是私人的事情」、「我真有欠錢還能這樣自由來去嗎？」，也否認有以「要幫助汪建民」的名義去借錢。

▲澎恰恰對周刊爆他「欠錢被押到角頭前下跪求饒」特別不滿，要爆料人出來面對。（圖／記者張一中攝）

至於先前驚傳疑似有輕生念頭，澎恰恰吐槽說，「哪有人這樣、要自殺還告訴別人的，笑死人！生命多麼的可貴，一定要尊重，更好笑的是，當天新聞出來的時候，他人正在電視台錄影，傳出這種消息真的蠻好笑的」。

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