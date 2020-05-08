　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

直球對決「被押去下跪痛哭求饒」　澎恰恰喊告：爆料人出來面對

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者羅志華／台北報導

藝人澎恰恰近日傳出被騙180萬鬧上新聞，甚至驚傳疑似有輕生念頭，更有周刊大爆料，指澎恰恰曾以拍電影為由，向角頭借了500萬，事後因故被押到角頭前「交代」，讓澎恰恰當場下跪、一把鼻涕眼淚哭著求饒，才讓角頭心軟、撕掉借據；澎恰恰不滿周刊報導，於5月8日到北檢提告加重誹謗，並要求向周刊的爆料人出來面對，「說我欠錢就拿出證據來，不然我一定告！」

▲▼ 澎恰恰告鏡週刊 。（圖／記者張一中攝）

▲ 澎恰恰不滿周刊對他一系列負面報導，5/8到北檢提告 。（圖／記者張一中攝）

澎恰恰一早9時許到北檢提告，在與檢察事務官說明提告對象、內容約30分鐘後，出面接受媒體訪問時，除駁斥週刊報導內容外，更點名報導中「欠錢被押」根本是捏造。

對本次鬧上新聞的開端「180萬事件」，澎恰恰僅低調表示，目前案件偵辦中，他不便多作回應，「被騙已是半年前的事情，我認為不應該再有人受騙才會出面」，至於是否有被逼債，澎恰恰正面回應，「目前手上有3個節目在做，如果有這種事（逼債）的話，電視台一定會知道」、「一直以來都沒有這些問題」、「周刊寫的我也看不懂」。

▲▼ 澎恰恰告鏡週刊 。（圖／記者張一中攝）

▲歷經與檢察事務官說明提告對象及內容30分鐘後，澎恰恰接受媒體訪問，駁斥週刊報導內容。（圖／記者張一中攝）

關於借錢部分，澎恰恰大方表示，「做文化事業（拍電影）沒有多偉大，但一定會借錢」、「選擇自己愛做的事情，就要去想辦法」，並說到「我敢借、就敢還」，若有哪些債主要向他討債，歡迎循正當管道，例如提告等方式向他追討。

但澎恰恰先前頻傳拍電影賠錢，是否因此有與黑道接觸，澎恰恰表示，拍電影本來就要承擔虧損，「票房不好就下次改進、再不好就停下來」，更稱「不懂甚麼叫做跟黑道借錢」，澄清目前沒有財務缺口，對現有債務則不願透漏，「那都是私人的事情」、「我真有欠錢還能這樣自由來去嗎？」，也否認有以「要幫助汪建民」的名義去借錢。

▲▼ 澎恰恰告鏡週刊 。（圖／記者張一中攝）

▲澎恰恰對周刊爆他「欠錢被押到角頭前下跪求饒」特別不滿，要爆料人出來面對。（圖／記者張一中攝）

至於先前驚傳疑似有輕生念頭，澎恰恰吐槽說，「哪有人這樣、要自殺還告訴別人的，笑死人！生命多麼的可貴，一定要尊重，更好笑的是，當天新聞出來的時候，他人正在電視台錄影，傳出這種消息真的蠻好笑的」。

修圖修到厭世！這款CP值很可以

ET快訊
熟悉的忘不掉！已婚男「無懼閨蜜在隔壁」硬上前女友…好友睡死救
世界第一有觀眾的職棒！陳時中今晚新莊開球「英文轉播」放送世界
焦恩俊超正女兒罕見露溝大解放　路過騎士整個人轉頭「看呆了」
快訊／挾持女志工得手9萬元！嘉義大林郵局搶匪落網了
豆漿輸了！日醫最推薦「高鈣食物Top6」曝光　第1名能防老人
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

550萬蓋宮廟買到「半價」凶宅？　買家先安香爐再告卻連輸兩次

老公手機跳通知：吃好一點～2個老婆要用！人妻怒抓姦…小三扯：生存法則

女童看性暴力讀本喊「妹妹也受害」　曝阿嬤與男友超扯獸行…結局傻眼

快訊／挾持女志工得手9萬元！　嘉義大林郵局搶匪落網了

直球對決「被押去下跪痛哭求饒」　澎恰恰喊告：爆料人出來面對

12歲童玩社區戲水池「排水孔吸住」溺水腦損　家長提告管委會及廠商

快訊／西濱彰化段火燒車！油罐車碰撞「烈火狂竄」　北上南下部分車道封閉

調皮小二童挨罰「陽台午休」患精神病！法官揪父母「干擾鑑定」...逆轉判師無罪

黑心大廠人豪鋁業亂倒700噸廢爐渣　低報產量省1256萬...董座父子被起訴

泰籍移工飛車搶奪印尼看護皮包　新營警6小時逮捕到案

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

狗老大找到新家...卻不捨分離 愛爸：希望牠能比之前幸福！

韓粉大媽怒吼志工「馬路不好嗎？」 騎士尷尬探頭...網笑：都在看好戲

拜月老必學！真命天菜清單10大要點 過往經驗找答案、經濟條件不要貪

興富發中研A+讓您『有薪就成家 人生拿A+』

全球首例！52歲女確診新冠重症　桃醫用「血液淨化3天」救回一命

550萬蓋宮廟買到「半價」凶宅？　買家先安香爐再告卻連輸兩次

老公手機跳通知：吃好一點～2個老婆要用！人妻怒抓姦…小三扯：生存法則

女童看性暴力讀本喊「妹妹也受害」　曝阿嬤與男友超扯獸行…結局傻眼

快訊／挾持女志工得手9萬元！　嘉義大林郵局搶匪落網了

直球對決「被押去下跪痛哭求饒」　澎恰恰喊告：爆料人出來面對

12歲童玩社區戲水池「排水孔吸住」溺水腦損　家長提告管委會及廠商

快訊／西濱彰化段火燒車！油罐車碰撞「烈火狂竄」　北上南下部分車道封閉

調皮小二童挨罰「陽台午休」患精神病！法官揪父母「干擾鑑定」...逆轉判師無罪

黑心大廠人豪鋁業亂倒700噸廢爐渣　低報產量省1256萬...董座父子被起訴

泰籍移工飛車搶奪印尼看護皮包　新營警6小時逮捕到案

「機車駕駛最大敵人是？」正解（1）疏忽　一看選項…過來人激喊3：牲畜啦

《夫婦的世界》小童星「珍妮」　褪去小公主光環，私服造型又萌又潮

朴海俊接演《夫婦》曾卡關！　暗示「李泰伍下場」：漸漸同情他

嘉市電動公車低底盤　無障礙空間體貼身障友

載客量減拖累！高雄捷運宅不討喜　最熱門站季交易量61戶→16戶

中職／新莊首場有觀眾　統一拚止敗但運彩看好富邦悍將

宋兆文／B-1B飛臨台灣　美軍對解放軍做出強硬戰略威懾

NBA協助新冠病毒研究　盼加速疫苗研發

何妤玟離婚男星早知道　恢單四個月放話「快來追」！

肚子痛不要再打坐！醫曝「胃潰瘍」背後2大主因：跟壓力沒關係

社會熱門新聞

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

紀德艦性醜聞真相曝　輪機官酒後性侵

欠3000元遭9人虐死　家屬收關鍵影片

欠12萬！債主17年後臉書找人　磨利忍者刀刺穿他心臟

妻與前男友摩鐵8度激戰！他靠「這句話」逆轉結局

國台辦補助幫韓拉票　7台商涉賄選起訴

女兒遭「私刑」險死！母約談判...殺手突竄出狂砍報復

錢櫃先給200萬賠償　3罹難家屬害怕拒收

美魔女海削富商1億元脫產　法官打臉追回

西濱快速道路火燒車！油罐車碰撞火勢狂竄

「瑪莎拉蒂男」性侵高階女主管！二審案情大逆轉

亞洲波神告記者：已不信任對方人品！

刀抵大腿逼去廁所！檳榔西施「吐7字」搶匪嚇逃

更多熱門

相關新聞

澎恰恰「黑道押債逼下跪」怒告誹謗　撇債務8位數

澎恰恰「黑道押債逼下跪」怒告誹謗　撇債務8位數

64歲澎恰恰4月28日傳出遭黑道逼債輕生，今日赴北檢按鈴控告週刊不實報導，出面澄清：「我沒有任何財務缺口。不要一直講我欠債。」

澎恰恰赴北檢告週刊　駁「信用不佳」「企圖輕生」

澎恰恰赴北檢告週刊　駁「信用不佳」「企圖輕生」

公股銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者損失近千萬

公股銀行居家辦公爆發首樁詐騙案！　金管會證實業者損失近千萬

澎恰恰被爆遭逼債輕生　放話提告！

澎恰恰被爆遭逼債輕生　放話提告！

超商ATM不斷提款被盯上　他喊冤：我應徵外場

超商ATM不斷提款被盯上　他喊冤：我應徵外場

關鍵字：

澎恰恰詐騙黑道電影債務輕生

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

巴拉圭參院表決「與台斷交」　差9票過關

羅志祥深夜發聲8字「請等我回來」網暴動

狼男姦殺哈日女　DIY整形逃亡

紀德艦屢被當砲房！女兵狂叫蓋過機械聲

滑臉書驚見妻兒被殺…美投手機場崩潰

準備復合？　羅志祥深夜8字發聲「周揚青按讚了」！

10萬貸款入帳　網曝3年利息1400：還不借爆　

彰化女殺夫！見女兒熟睡「順便殺一殺」　自首：不後悔

他被灌醉！女友溫柔扶頭…下秒好友就吻上

女詭異被鱷魚迷住　淡定入水慘死

快訊／紀德艦海軍輪機官「酒後大戰」女士官

男子睡醒老是胸悶　看監視器笑哭

羅志祥深夜打給周揚青「懺悔6小時」！

41歲女友睡男同事家！19歲男勒到脫糞斷氣才鬆手

年輕妹胸口疑心染疫！一查罹患癌症

更多

最夯影音

更多
「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄

「女生練健力幹嘛？」卻默默支持她！ 57KG洪秀靜硬舉210.5KG破世界紀錄
安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

安妮待9年領永久居留證成「一半台灣人」　入境美國自然脫口：我從台灣來的！

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

王一博「親手做料理」送醫護粉絲！　一線護理師見到偶像「激動落淚」

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

防砂網沒放下！砂石車變捕撈機　連根拔起號誌桿...後車慘遭重擊

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

媽媽試分房新招「哄睡雙胞胎」無限輪迴跑不停...網：累爆QQ

熱門快報

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

三分鐘幫你挑母親節最適好禮

2020母親節禮物終極懶人包。 玩小測驗還有機會由東森新聞雲幫你寄卡片給媽咪。

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面