黃秋生準備入籍台灣！移民署透露可由這方式申請…「由文化部核定」





▲黃秋生。（資料圖／甲上娛樂提供）

記者袁茵／台北報導

港星黃秋生日前在臉書PO出準備搭機的照片，面對網友開玩笑稱「入籍台灣吧！」他直言「準備中」，引起網友熱議。對於黃秋生如何入籍？移民署12日中午解釋，香港居民分別以依親居留、特殊成就，以及投資移民等事由，可在台灣申請居留。

黃秋生12日在臉書發文寫道，「人在台灣。隔離十四天。自得其樂。」獲得不少台灣粉絲熱烈歡迎；面對有人開玩笑說「入籍台灣吧！」黃秋生則大方回應，「準備中！」

關於黃秋生是否已經入境台灣，並遞件申請入籍？移民署表示，基於防疫優先，自2020年2月11日零時起，港澳居民除商務履約、跨國企業內部調動（含陪同人員）、已取得我居留證之配偶及未成年子女外，均暫緩來台；所有獲准來台者，須進行居家檢疫14日。

被問到黃秋生申請入籍流程為何？可依何種事由申請入籍？移民署說，現行香港居民移居台灣條件，依「香港澳門關係條例」第4條第1項規定，所稱香港居民，指具有香港永久居留資格，且未持有英國國民（海外）護照或香港護照以外的旅行證照者，又依據「香港澳門居民進入台灣地區及居留定居許可辦法」第16條第1項各款規定，香港居民得分別以依親居留、特殊成就，以及投資移民等事由申請在台灣地區居留，連續居留滿1年（1年內得出境30日）或連續居留滿2年且每年在台灣地區居住270日以上，得申請在台定居進而設籍。

移民署表示，黃秋生在文化領域的貢獻，可透過在文化領域有特殊成就管道申請居留，而居留案會送到文化部審認；或是港澳居民在台有新台幣600萬元投資，經中央目的事業主管機關「經濟部投資審議委員會」審查核准。

▼黃秋生自爆在台灣隔離14天。（圖／翻攝自黃秋生臉書）