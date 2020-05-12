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60年軍事圍牆正式拆除！空總翻轉封閉意象　5月打造戶外光雕投影「限時動態公園」

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▲▼「空總台灣當代文化實驗場」軍事圍牆拆除。（圖／文化部提供）

▲「空總台灣當代文化實驗場」軍事圍牆拆除，將舉行一系列戶外活動。（圖／文化部提供）

記者林育綾／台北報導

「空總台灣當代文化實驗場」自去年9月起，進行園區圍牆拆除工程並進行景觀改造，翻轉過去60多年作為軍事基地的嚴肅、封閉意象，今（12）日文化部表示，空總圍牆已正式拆除完畢，近期將舉辦一系列戶外活動，5月底將有光雕投影計畫「限時動態公園」，室內藝文展覽也配合防疫標準辦理。

文化部自2018年起承接前空軍總司令部基地，改名為台灣當代文化實驗場（C-LAB），並於2018年8月始交由「台灣生活美學基金會」營運。以國際型文化創新機構為定位的「文化實驗室」，結合藝術、科技、社會三面向，成為一個向創作端開放，也面向公眾的文化創新孕育基地。

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▲▼「空總台灣當代文化實驗場」軍事圍牆拆除。（圖／文化部提供）

▲「空總台灣當代文化實驗場」翻轉60年封閉意象。（圖／台灣生活美學基金會提供）

而圍牆拆除後，在硬體方面，今年下半年將繼續進行古蹟修復的規劃設計，並進行中正堂的整建工程。軟體方面，將持續建構發展「當代藝術」、「科技媒體」及「社會創新」三平台，持續深化與世界各地重要藝文機構之合作，其中，當代藝術中心及音像媒體中心將由文化部和科技部合作推動，鼓勵當代藝術的創作實驗及展演發表，而社會創新中心將由經濟部及科技部合作推動，期望能以技術支援概念，輔助台灣文化創新生態系發展。

▲▼「空總台灣當代文化實驗場」軍事圍牆拆除。（圖／文化部提供）

▲隨著空總園區的開放，C-LAB規劃了「Wonderland_交幻場」戶外裝置計畫。（圖／台灣生活美學基金會提供）
 
目前已規劃以2020戶外裝置計畫「交幻場Wonderland」作為空間轉型的戶外活動，包含「實驗建築」、「光環境科技藝術」、「場域色彩」、「工藝地景」等複合式創作計畫，由藝術家、設計師和市民大眾共同發想規劃，透過實體空間的轉化和虛擬共學平台的打造，讓園區在圍牆打開後，能透過這些戶外裝置計畫，轉化原空間封閉嚴謹的軍事基地意象，邁向一個更開放更多元的城市公共空間。
 
「交幻場Wonderland」計畫中，最先完成的是在仁愛路與建國南路口構築的環形實驗建築「磚循環」，「磚循環」是以C-LAB圍牆拆除下的舊紅磚為材質打造的圓圈構築，圓圈的造型不同於原本園區線性或直角的幾何建築，軟化了過去空軍基地的剛毅屬性；正圓的純粹造型，亦象徵此構築採舊材料循環再生的特質，盼能成為邀請大家走進該開放空間的識別標誌。

▲▼「空總台灣當代文化實驗場」軍事圍牆拆除。（圖／文化部提供）

▲「交幻場Wonderland」計畫中的「磚循環」。（圖／文化部提供）

戶外裝置仍有范承宗創作的竹編工藝地景「滾動計畫」、都市酵母增添場域色彩的「空總毯」街道傢俱，以及許巽翔與謝佑承創作的「光環境」科技藝術等計畫。此外，5月底將有光雕投影計畫「限時動態公園」（2020 C-LAB NEXT：Story Park），委託藝術家陳怡潔製作古蹟光雕投影，融合該空間豐富多元的人文與自然元素，在古蹟牆面呈現吸睛的巨幅數位光雕作品。

▲▼「空總台灣當代文化實驗場」軍事圍牆拆除。（圖／文化部提供）

▲C-LAB在園區各處入口建置指標系統與燈箱，讓民眾一走進空總園區即可清楚的瞭解方向與展演活動。（圖／台灣生活美學基金會提供）
 
此外，今年5月初開展的首檔大型展覽「姚瑞中：犬儒共和國」，為藝術家姚瑞中的大型個展，呈現姚瑞中從早年於空軍服役時啟發的創作靈感，到其自2008年發想之「犬儒共和國」計畫的創作歷程。8月將推出「玩聚場夏日藝術節」，是連續3年舉行之大型表演藝術節，將透過工作坊、市集、演出等活動，強化藝術共融。10月則有年度大展「RE：PLAY操演」，將以多樣化的展演活動，推展當代藝術的實驗性，歡迎各位民眾一同參與。
 
文化部強調，空總「以軟帶硬」的轉型工程，先以「台灣生活美學基金會」進駐營運，並以兩期計畫階段性推動該空間的開放轉型。第一期計畫，著重於活用整建後的舊建物，以Creators等計畫邀請藝術團隊進駐，逐步充實軟體內涵與藝文創新生態系，並推動台灣當代文化實驗場（C-LAB）的國際交流，包含與法國龐畢度IRCAM中心合作建構台灣聲響實驗室、與韓國光州雙年展基金會洽談藝術交流活動，並將於未來參與法國Chronique數位藝術雙年展。
 
第二期計畫，後續將由文化部結合經濟部、科技部跨部會合作。文化部成立「空間規劃小組」，邀請建築界、都市計畫界及藝文界朋友共同參與，預計於一年後依據空間規劃內容提出整建計畫，提報行政院核定，原則以8年時間建構C-LAB軟硬體計畫。

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