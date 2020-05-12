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中原大學陸生風波！教授上課逐字稿掀論戰　何志偉批：校方打烏賊戰

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▲▼何志偉接受媒體訪問。（圖／記者宋良義攝）

▲何志偉接受媒體訪問。（資料圖／記者宋良義攝）

記者袁茵／台北報導

中原大學生物科技系副教授招名威在課堂上提及「武漢肺炎」、「毒奶粉」等言論，引起陸生不滿，被校方要求道歉，進而找立委何志偉陳情捍衛學術自由。面對網路上出現正反議論，何志偉12日受訪時回應，重點是中華民國在校園被消失，期待中原大學不要變成打烏賊戰的代表。

招名威日前在課堂上推測病毒源自於中國武漢，還談及毒奶粉等議題，引發陸生不滿檢舉，導致校方兩度要求他在學生面前公開道歉。但招名威第一次道歉時，強調自己作為中華民國的教授，不會歧視學生，結果被教務長、副教務長約談，要求再一次道歉。

事後招名威找上何志偉陳情，而何志偉也在11日記者會中公開兩段道歉影片。何志偉批評，學校只要陸生不要尊嚴，居然離譜到讓中華民國在校園被消失，直言「我們尊重教育自主，但不能這麼踐踏人格與國格，這個已經完全喪失身為一個老師、一個教務長、一個台灣人基本的國格跟人格都不要了，真的是離譜。」

招名威一事在網路上引發熱議後，中原大學11日晚間發出4點聲明，以及招名威上課時的逐字稿。依據中原大學提供的上課逐字稿顯示，招名威在課堂上提及「三聚氰胺」、「毒奶粉」的事件，向坐在教室內的同學說「在座的可能吃得很少」，但透過攝影機上課的同學可能吃得比較多，「對岸，你知道嗎，就是在講你們。」

此外，招名威還在上課過程提到，「所以你覺得武漢肺炎只死，只死一萬多人，對就是在講你們，對。」

招名威的逐字言論曝光後，激起網路正反聲浪，從一開始幾乎一面倒向招名威，到開始有網友覺得這種教授很丟臉；而中原大學校友統神張嘉航也怒嗆，「可憐，意識形態操控了你的腦，一個老師講出這種話來」、「滾出中原，get out！」

面對招名威事件，何志偉12日受訪時表示，期待中原大學不要變成打烏賊戰的代表，因為學校都還沒針對「中華民國」在課堂消失一事來道歉，反而釋放出這麼多破碎消息打烏賊戰，事實是老師已經被逼得二度道歉，且該名陸生甚至用威脅方式對學校、老師，身為校園自主的學校，居然放任不作為，攻擊自己中華民國的老師，感到非常遺憾和痛心。

至於老師在課堂上的言論，何志偉強調，自己不能做太多評論，因為都是很破碎的訊息或影片；身為一個老師，學生要問什麼、對什麼有興趣，就會去討論，「整個核心在中華民國在校園被消失，面對烏賊戰我們都身經百戰，且台灣也看過這麼多大大小小選戰，學校這一點小伎倆，我是感到不齒啦！」

中原大學4點聲明：

一、 任何老師在課堂上，若有非專業或與課程無關之言論，本校基於保障學生學習的立場，均會要求改進並加強輔導。

二、 中原大學為中華民國之大學，所聘任之老師皆受中華民國之保障，無庸置疑。

三、 中原大學一向以營造友善校園為教育使命，我們保障任何國家或地區學生的受教權。

四、 針對特定老師忽視教學品質並以片面資訊引發社會對立及誤解之事，本校保留法律追訴權。

中原大學說明，教育部將成立專案小組，到校內調查，校方也歡迎盡快派員，讓事件更加透明、全面，等到結果出爐，再向社會大眾報告。

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▼中原大學公布招名威課堂言論的逐字稿。（圖／中原大學）

▲▼招名威,中原大學,上課逐字稿。（圖／中原大學提供）

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