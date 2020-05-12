「收垃圾都中南美那些人！」招名威狂開地圖炮　網風向變了

▲招名威向立委訴苦，開記者會。（圖／翻攝自臉書／招名威教授毒理威廉、何志偉辦公室提供）

記者周亭瑋／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威上課言論惹議，被校方要求道歉，於是找立委陳情，然而事發經過陸續被起底，上課內容逐字稿曝光後，許多人風向變了，直言「我看他是幾乎把所有種族都得罪一遍了吧？」

招名威遭校方兩度要求向陸生道歉後，找上民進黨立委何志偉開記者會，原本打著捍衛學術自由的旗號，指責校方「只有立場，沒有是非」；不過，隨著上課影片、逐字稿的曝光，也開始出現許多不同的聲音。

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一名網友在PTT發文直呼，「這老師只嘴中國人嗎？我看他是幾乎把所有種族都得罪一遍了吧？說中國人吃毒奶，講黑人不會曬黑，中南美洲人收垃圾，白種人都亂丟垃圾，他能在中原幹到副教授現在才被檢舉才是奇蹟吧？」

▲課堂逐字稿。（圖／中原大學提供）

還原當時上課情形，招名威曾提及，「我相信大家以前有聽過一件食安問題三聚氰胺，毒奶粉，在座的可能吃的很少，可能透過攝影機對面...另外一些同學他們可能吃的比較多一點，對岸...你知道嗎？就是在講你們。」

他還說道，「那你可能就會問我一個問題，黑人喝酒會臉紅嗎？黑人曬黑...黑人會曬傷，有看過嗎？我是沒有種族歧視啦！我也沒過啦，有錄影阿...完蛋了」、「黑人講話就是嗆你罵你，我們就是黃種人對不對，他們就覺得我們比他低等，我不知道為什麼就是低人一等，他們就比我們還嗆，X的」、「比如你去餐廳，收垃圾收餐盤都是中南美洲那些人，他們都是皮膚沒那麼深，會留鬍子，矮矮的那種人......」。

▲許多網友直言，課堂上講這些話的確不適任。（圖／翻攝自PTT）

對此，鄉民反應兩極，一派人傻眼回應，「專門教地圖炮的喔」、「情緒很多啊這個人」、「原來是鄉民啊，我還以為是教授呢」、「是不是事實跟適不適合在課堂上講是兩回事吧？這教授要在私下怎麼講隨便他，在課堂上講就是不適任」、「八卦逛太久，分不清現實了」、「太偏激了，他講的東西跟他上課內容無關吧」、「真是大開眼界」、「難怪大學越來越學店」、「言論自由跟無腦自大是兩回事」、「一堆人把歧視合理化」。

不過也有人表示，「講的是事實啊」、「文字獄開始囉」、「這幾句好像…也沒說錯阿」、「說實話的人總是容易被批鬥」。