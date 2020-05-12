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勸「中原的事不用急著罵」　王浩宇列陸生比例1.7％：有其他原因

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記者黃翊婷、柯振中／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威聲稱被校方要求向陸生道歉，整起事件不斷翻轉，雙方說詞各有支持者。桃園市議員王浩宇11日在臉書PO文緩頰，並列出中原大學學生的人數比例，發現陸生僅281人，大約是全校學生人數的1.7％，能否造成校方壓力，應該調查清楚後再下定論，「中原的事情，不用急著罵。」

▲▼中原大學生物科技系副教授招名威於課堂中講「武漢肺炎」，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）

▲招名威（中）與立委何志偉一起召開記者會說明。（圖／何志偉辦公室提供）

王浩宇認為，中原大學在私校中名列前茅，大學部最近一學期的註冊率為99.97％，每年都有許多台灣學生搶著入學，是沒有招生壓力的學校，根據他的了解，該校大學部學生總數為1萬6217人，港澳僑生有514人、陸生僅281人，況且這學期因為新冠肺炎疫情的關係，陸生沒有回來就學，人數比例就更低了，這1.7％的學生是否會讓校方有那麼大的壓力，背後應該還有其他原因。

王浩宇接著說，他對中原大學有一定的了解，校內其實有很多台派老師，也都有受到基本尊重，「例如財法系就有好幾個」，身為選區議員，他從小認識很多中原的老師，其中不乏有參加過太陽花學運的人，「學校怎麼可能打壓主張中華民國的老師？」整起事件應該聽完雙方陳述，調查清楚後再下定論，「中原的事情，不用急著罵。」

王浩宇評論中原大學爭議。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

▲王浩宇臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／王浩宇）

至於這起爭議究竟是因何而起，一開始是招名威在臉書PO文提起，他在課堂上談及新冠病毒來自中國武漢，以及說到「中華民國」4個字，沒想到引起陸生不滿並提出檢舉，校方卻要求他公開道歉，由於第一次道歉講出「中華民國」，結果又受到教務長、副教務長約談，被要求再度道歉。

後來民進黨立委何志偉得知事件，與招名威一同召開記者會，痛批學校「只要陸生、不要尊嚴」，離譜到讓中華民國在校園「被消失」，「我們尊重教育自主，但不能這麼踐踏人格與國格，這個已經完全喪失身為一個老師、一個教務長、一個台灣人基本的國格跟人格都不要了，真的是離譜。」

消息傳開後掀起各界熱議，中原大學立即回應，中原大學是中華民國的學校，聘任的老師皆受中華民國的保障，毋庸置疑。同時，校方也還原招名威的上課內容，原來他在課堂上曾提到「毒奶粉」事件，並向教室內同學說「在座的可能吃很少」，但透過攝影機上課的同學吃得比較多，「對岸，你知道嗎，就是在講你們。」

由於雙方目前各說各話，教育部部長潘文忠也出面表示，絕對支持教授在任何地方表明身分，「我是中華民國的教授」，台灣要維護學術自由，學術交流絕對必要，但不容許矮化國格，教育部會火速介入，成立專案小組全力追查事件。

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