　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

指中原大學對招名威窮追猛打　溫朗東：對學生和教師雙重標準

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

中原大學生物科技系副教授招名威昨召開記者會。（翻攝自立委何志偉粉絲專頁）

圖、文／鏡週刊

中原大學生物科技系副教授招名威，因在課堂上提「武漢肺炎」「中華民國台灣」，並表示「陸生毒奶粉吃比較多」引起陸生不滿檢舉，遭校方要求公開道歉，道歉時招名威因提到「身為中華民國教授」再度引起校方不滿，時事評論家溫朗東表示，招名威對陸生不夠溫柔同理之處必須檢討，但是校方對學生和教師的雙重標準，揭露了校方在意的並非「學生感受」，而是「中國感受」，以及背後的「中國利益」。

中原大學生物科技系副教授招名威昨（11日）與立委何志偉召開記者會，自述在課堂上提到「武漢肺炎」「中華民國台灣」引起陸生不滿檢舉，被校方2度要求道歉，道歉時他強調自己身為「中華民國教授」不會有歧視行為，再度被校方指責「沒有智慧」，中原大學隨後並公開招名威上課兩段影像及文字檔，指控招名威在上課確有不當言論。

時事評論家溫朗東表示，招名威在課堂上有沒有讓中國學生感到被歧視，是一回事。招名威在課堂上道歉後，校方語帶譏諷地說「中華民國不必在課堂上講」是另一回事。

請繼續往下閱讀...

招名威在課堂上的用詞跟態度讓中國學生受傷，不夠溫柔同理，溫朗東指出這是招名威必須檢討的地方，但是校方可以要求招名威在陳述事實時要有更好的態度，但絕對不應該檢討招名威說自己「身為一個中華民國台灣的教授」，如果校方可以容忍中國學生投訴信中「大中國正統論」的態度，那為何不能容忍招名威道歉中提到「中華民國台灣」？

溫朗東也揭露中原大學教務長夏誠華，曾接受中評社採訪，並在其中提到「愛鄉土的本土主張，會讓台灣四分五裂」「不如好好利用巨人（中國大陸）肩膀，才能走得遠」，溫朗東質疑，中原校方對招名威窮追猛打的態度，背後有沒有個人領取的中國統戰紅利，並要求教育部跟陸委會都應該針對這種統戰進入校園的行為，進行嚴謹的追查，就像澳洲政府對孔子學院進行追查一樣。

溫朗東認為，可以覺得招名威是一個有立場的人，正如中國學生也覺得自己是「堂堂正正的中國學生」，必須被名為「中原」的學校所保障，這都是意識形態與政治立場。校方對學生的立場高度包容，對教師的立場苛刻以待，這種雙重標準的本身，揭露了校方在意的並非「學生感受」，而是「中國感受」，以及背後的「中國利益」。

 


更多鏡週刊報導
香港母親節再爆衝突　13歲學生記者被防暴警包圍帶走
高雄投影挺罷韓　洛杉磯中國領事館被投影嗆爆「NMSL」
習近平1月要求譚德塞淡化疫情？　世衛發聲明回應了

ET快訊
超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包
美媒爆2021 WBC經典賽取消！　至少2023年前不會舉辦
黃秋生承認準備入籍台灣！　抵台自主隔離14天：感受到自由的空
狠夫婦活燒前妻！爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死7年
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

指中原大學對招名威窮追猛打　溫朗東：對學生和教師雙重標準

心靈訓練師遭控把小留學生「當人質」　坑殺全職媽850萬…家庭險破碎

超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包，HERMES也有

從沒吃土過！命理師曝「天生帶財」2面相…手掌上有「木星丘」財運旺爆

「典型梅雨滯留鋒面」接近時間曝　吳德榮：伴隨西南氣流！有大量降水潛力

知名出版社合約藏陷阱　國寶作家控爛侵權27年欠版稅

3縣市大雨特報！黃蜂颱風最快今生成靠近台灣時間曝　各國模擬路徑出爐

快訊／「大雨夜灌」南高屏！準黃蜂預測路徑出爐　氣象局發「熱帶低壓警報」

把握梅雨鋒面來臨　空軍派「C130-H」助水利署進行人工降雨

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

指中原大學對招名威窮追猛打　溫朗東：對學生和教師雙重標準

心靈訓練師遭控把小留學生「當人質」　坑殺全職媽850萬…家庭險破碎

超瞎紓困理由曝！8成職業竟一樣　公所：過來辦的都揹名牌包，HERMES也有

從沒吃土過！命理師曝「天生帶財」2面相…手掌上有「木星丘」財運旺爆

「典型梅雨滯留鋒面」接近時間曝　吳德榮：伴隨西南氣流！有大量降水潛力

知名出版社合約藏陷阱　國寶作家控爛侵權27年欠版稅

3縣市大雨特報！黃蜂颱風最快今生成靠近台灣時間曝　各國模擬路徑出爐

快訊／「大雨夜灌」南高屏！準黃蜂預測路徑出爐　氣象局發「熱帶低壓警報」

把握梅雨鋒面來臨　空軍派「C130-H」助水利署進行人工降雨

「三級片始祖」正妹女兒曝光！　比基尼曬「真人娜美身材」辣爆

到朋友家拿聖誕樹　他驚見她裸睡「手電筒照射10公分超近觀看」下場慘了

大聯盟開季具雛形已獲老闆批准　7月開打例行賽82場

新台幣開盤貶值5.9分　以29.92元兌1美元開出

屏東3天交通大執法　開出697張告發單！未戴安全帽+闖紅燈佔7成

美國白人父子檔面臨仇恨罪刑「3槍獵殺」慢跑非裔男　警2個月後才逮人

超萌小蘿莉4年「跑」了紐柏林250圈　路線背的比車手都還熟

《玩很大》IG：製作人被FIRE了！　「換掉紅隊隊長」…被點名女星急勸老闆冷靜

台股早盤下跌90點！樂觀氣氛轉憂＋逢高受壓　指數跌破11000點

國際護師節》SARS到新冠！「癌患一句話」感動高靖秋　堅守護理崗位35年

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

3縣市大雨特報！颱風最快今生成　靠近台灣時間曝光

即／大雨灌南高屏！準黃蜂路徑曝

教授被逼道歉　上課全程曝光

逼教授道歉陸生　中原大學背景遭起底

陸生檢舉逼道歉！意外曝教授超狂身分

最快8天出院！台灣找到新冠肺炎中藥方

台灣新增1死！急診醫曝「細胞激素風暴」關鍵

今年首颱黃蜂可能生成！最新預測曝

看衰滴妹手搖飲！鄉民賭上薪水：撐不過5年

即／大雷雨彈強襲！3縣市灌1小時紅爆

天生帶財2面相曝光！命理師：手掌上有「木星丘」財運旺爆

更多熱門

相關新聞

金馬男星求生「V字吊屌褲激凸叫賣」

金馬男星求生「V字吊屌褲激凸叫賣」

影星高盟傑曾入圍過金馬獎、金鐘獎，也曾演出過8點檔，經常演出勵志角色，但他私生活卻極其混亂，被傳出涉毒、染黑，仲介賣淫等犯罪行為。今年4月他才因販毒遭到起訴，已經沒人敢找他演戲，但高盟傑積極求生，穿上黑色V字吊屌褲，大秀神祕三角地帶，玩直播玩得不計形象，就是要賺錢。

逼教授道歉陸生　中原大學背景遭起底

逼教授道歉陸生　中原大學背景遭起底

中原大學老師被嗆私下解決　陳亭妃：縱容流氓陸生

中原大學老師被嗆私下解決　陳亭妃：縱容流氓陸生

教授被逼道歉　上課全程曝光

教授被逼道歉　上課全程曝光

陸生檢舉逼道歉！意外曝教授超狂身分

陸生檢舉逼道歉！意外曝教授超狂身分

關鍵字：

鏡週刊招名威

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

更多

最夯影音

更多
四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面