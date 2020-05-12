指中原大學對招名威窮追猛打　溫朗東：對學生和教師雙重標準

圖、文／鏡週刊

中原大學生物科技系副教授招名威，因在課堂上提「武漢肺炎」「中華民國台灣」，並表示「陸生毒奶粉吃比較多」引起陸生不滿檢舉，遭校方要求公開道歉，道歉時招名威因提到「身為中華民國教授」再度引起校方不滿，時事評論家溫朗東表示，招名威對陸生不夠溫柔同理之處必須檢討，但是校方對學生和教師的雙重標準，揭露了校方在意的並非「學生感受」，而是「中國感受」，以及背後的「中國利益」。

中原大學生物科技系副教授招名威昨（11日）與立委何志偉召開記者會，自述在課堂上提到「武漢肺炎」「中華民國台灣」引起陸生不滿檢舉，被校方2度要求道歉，道歉時他強調自己身為「中華民國教授」不會有歧視行為，再度被校方指責「沒有智慧」，中原大學隨後並公開招名威上課兩段影像及文字檔，指控招名威在上課確有不當言論。

時事評論家溫朗東表示，招名威在課堂上有沒有讓中國學生感到被歧視，是一回事。招名威在課堂上道歉後，校方語帶譏諷地說「中華民國不必在課堂上講」是另一回事。

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招名威在課堂上的用詞跟態度讓中國學生受傷，不夠溫柔同理，溫朗東指出這是招名威必須檢討的地方，但是校方可以要求招名威在陳述事實時要有更好的態度，但絕對不應該檢討招名威說自己「身為一個中華民國台灣的教授」，如果校方可以容忍中國學生投訴信中「大中國正統論」的態度，那為何不能容忍招名威道歉中提到「中華民國台灣」？

溫朗東也揭露中原大學教務長夏誠華，曾接受中評社採訪，並在其中提到「愛鄉土的本土主張，會讓台灣四分五裂」「不如好好利用巨人（中國大陸）肩膀，才能走得遠」，溫朗東質疑，中原校方對招名威窮追猛打的態度，背後有沒有個人領取的中國統戰紅利，並要求教育部跟陸委會都應該針對這種統戰進入校園的行為，進行嚴謹的追查，就像澳洲政府對孔子學院進行追查一樣。

溫朗東認為，可以覺得招名威是一個有立場的人，正如中國學生也覺得自己是「堂堂正正的中國學生」，必須被名為「中原」的學校所保障，這都是意識形態與政治立場。校方對學生的立場高度包容，對教師的立場苛刻以待，這種雙重標準的本身，揭露了校方在意的並非「學生感受」，而是「中國感受」，以及背後的「中國利益」。



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