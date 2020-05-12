陸生說話了！跨海投訴招名威：道歉強調「什麼中華民國台灣教授」是碰瓷

記者蔡紹堅／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威在課堂上提及「武漢肺炎」「毒奶粉」引起陸生不滿，被校方要求道歉，但又因道歉時自稱「中華民國台灣教授」，再被要求道歉。事件爆發後，當事陸生接受陸媒訪問指出，招名威的道歉文不對題，故意強調什麼「中華民國台灣教授」是在碰瓷，把對地域歧視、侮辱言論的投訴，在道歉時偷換成「統獨」話題以便炒作。

根據陸媒《環球網》報導，當事陸生名為蓋孝慷，是江蘇人，在中原大學化工二年級的某班就讀，他表示，招名威是這學期才來給他們上課的，之前不認識，「班裡只有我一個大陸同學，因為疫情，我暫時沒有返校上課，招名威發表歧視言論的課是3月13日上的，過了一兩個星期，助教把課堂錄影發來時，我覺得內容非常不妥，就立刻向校方寫信舉報。」

▼招名威找立委何志偉陳情。（圖／何志偉辦公室提供）



蓋孝慷在信中提到，「我認為對於這樣言語前後矛盾、刻意侮辱、人身攻擊的人，不能慣例性的『私下溝通解決』，常年累積的仇視與偏見心理，我從來不認為能自下而上地發自內心地改善，我也從來不認為能廣泛地改善，哪怕招名威一個教師通過我的主動溝通意識到了，其他教師能意識到嗎？」

蓋孝慷在信中表示，「我認為自上而下、以示眾人的處理方式，才是效率最高的、最能保障陸生應有之權益的，這類事件我上學近2年早就不是第一次，和其他陸生交談時也了解他們也或多或少有過。但此次人身攻擊、歧視事件之嚴重，如果經過我的陳情不能幫助我們陸生讓這一類事件成為最後一次的話，今後遇此類事件，我只能以我所理解的反擊行動維護我們陸生的權益和尊嚴。」

但招名威的道歉，並沒有讓蓋孝慷滿意，蓋孝慷認為，招名威的道歉非常奇怪，完全不是他所要求的道歉點，「他開始往『統獨』話題過渡了，我在看到這次『道歉』後，曾跟系主任有過交流，表明招名威的『道歉』文不對題。」

蓋孝慷指出，「招名威故意強調什麼『中華民國台灣教授』是在碰瓷，把對他地域歧視、侮辱言論的投訴，在道歉時偷換成『統獨』的話題以便於炒作。」

此外，對於是否擔心返回學校後被報復，蓋孝慷表示，「與原則相比，我對這些東西的在意程度很低。」

▼中原大學公布招名威課堂言論的逐字稿。（圖／中原大學）

