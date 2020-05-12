批招名威課堂言論「莫名其妙」　王浩宇挺陸生：這是教授帶頭集體霸凌

▲中原大學生物科技系副教授招名威上課言論惹議，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）



記者蔡文鈴／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威上課言論惹議，被校方要求道歉，事後找立委何志偉陳情捍衛學術自由，不過該教授爭議事件陸續被起底後，網路上出現正反議論。對此，桃園市議員王浩宇在臉書批評，這根本不是教學，而是教授帶頭集體霸凌。

王浩宇表示，看完陸生檢舉信的全文，裡面隻字未提「中華民國」，並簡單的列出事件流程，如下：

1.陸生寫檢舉信，檢舉內容根本無關「中華民國台灣」，而是陸生認為招名威授課時有歧視言論，而且歧視對象不只包含陸生，還有黑人、中南美洲的人。

2.校方要求招名威道歉。招名威在課上道歉時，搬出自己是「中華民國台灣」教授，說如果造成某位同學不開心他道歉，但自己沒有歧視。效果是現場台灣學生笑成一片（整堂課只有一名陸生，用視訊上課）。

3.中原大學校方認為，招名威課堂上的發言根本不是真的想道歉，口出「中華民國台灣」也是故意要挑釁陸生。

4.招名威就抓著這點開記者會，說中原大學禁止他講「中華民國」、逼他為「中華民國」四個字向陸生道歉。用國族的政治正確來袒護自己最初的歧視爭議言論。

5.教育部長發聲明，說支持教授在任何地方說「我是中華民國的教授」。

近日，網路上已爆出招名威在課堂上的言論，王浩宇認為，「簡直是莫名其妙」，可以接受教授指控對岸檢測造假，甚至也可以接受學者質疑死亡人數高於官方公佈的數據。但是，「整堂課只有一個視訊上課的陸生，教授對著鏡頭說：『對，就是在講你』，到底是什麼居心？」

▲中原大學。（圖／中原大學提供）



王浩宇說，就算中國大陸真的有檢測造假、真有隱匿死亡人數，這也不是陸生的責任吧。這根本不是教學，而是教授帶頭集體霸凌。一個這麼簡單的事情，居然都可以上綱上線到國家保衛戰...，議題只要一碰到中國大陸，風向真的就特別好帶。

針對這起事件，中原大學回應，中原大學是中華民國的學校，聘任的老師皆受中華民國的保障，毋庸置疑。同時，還原招名威上課內容，曾提到「毒奶粉」事件，向教室內同學說「在座的可能吃得很少」，但透過攝影機上課的同學吃得比較多，「對岸，你知道嗎，就是在講你們。」

招明威在課堂中提及新型冠狀病毒時還說，「所以你覺得武漢肺炎只死，只死一萬多人，對就是在講你們，對」等話語。

▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書粉專）