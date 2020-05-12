　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

批招名威課堂言論「莫名其妙」　王浩宇挺陸生：這是教授帶頭集體霸凌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼中原大學生物科技系副教授招名威於課堂中講「武漢肺炎」，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）

▲中原大學生物科技系副教授招名威上課言論惹議，引發陸生不滿。（圖／何志偉辦公室提供）

記者蔡文鈴／綜合報導

中原大學生物科技系副教授招名威上課言論惹議，被校方要求道歉，事後找立委何志偉陳情捍衛學術自由，不過該教授爭議事件陸續被起底後，網路上出現正反議論。對此，桃園市議員王浩宇在臉書批評，這根本不是教學，而是教授帶頭集體霸凌。

王浩宇表示，看完陸生檢舉信的全文，裡面隻字未提「中華民國」，並簡單的列出事件流程，如下：

1.陸生寫檢舉信，檢舉內容根本無關「中華民國台灣」，而是陸生認為招名威授課時有歧視言論，而且歧視對象不只包含陸生，還有黑人、中南美洲的人。

2.校方要求招名威道歉。招名威在課上道歉時，搬出自己是「中華民國台灣」教授，說如果造成某位同學不開心他道歉，但自己沒有歧視。效果是現場台灣學生笑成一片（整堂課只有一名陸生，用視訊上課）。

3.中原大學校方認為，招名威課堂上的發言根本不是真的想道歉，口出「中華民國台灣」也是故意要挑釁陸生。

4.招名威就抓著這點開記者會，說中原大學禁止他講「中華民國」、逼他為「中華民國」四個字向陸生道歉。用國族的政治正確來袒護自己最初的歧視爭議言論。

5.教育部長發聲明，說支持教授在任何地方說「我是中華民國的教授」。

近日，網路上已爆出招名威在課堂上的言論，王浩宇認為，「簡直是莫名其妙」，可以接受教授指控對岸檢測造假，甚至也可以接受學者質疑死亡人數高於官方公佈的數據。但是，「整堂課只有一個視訊上課的陸生，教授對著鏡頭說：『對，就是在講你』，到底是什麼居心？」

▲▼招名威,中原大學,上課逐字稿。（圖／中原大學提供）

▲中原大學。（圖／中原大學提供）

王浩宇說，就算中國大陸真的有檢測造假、真有隱匿死亡人數，這也不是陸生的責任吧。這根本不是教學，而是教授帶頭集體霸凌。一個這麼簡單的事情，居然都可以上綱上線到國家保衛戰...，議題只要一碰到中國大陸，風向真的就特別好帶。

針對這起事件，中原大學回應，中原大學是中華民國的學校，聘任的老師皆受中華民國的保障，毋庸置疑。同時，還原招名威上課內容，曾提到「毒奶粉」事件，向教室內同學說「在座的可能吃得很少」，但透過攝影機上課的同學吃得比較多，「對岸，你知道嗎，就是在講你們。」

招明威在課堂中提及新型冠狀病毒時還說，「所以你覺得武漢肺炎只死，只死一萬多人，對就是在講你們，對」等話語。

▲▼桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書粉專）

▲桃園市議員王浩宇。（圖／翻攝自王浩宇臉書粉專）

ET快訊
快訊／鋒面甩雨！　雙北等12縣市「大雨特報」
選前之夜硬闖警戒線　藝人趙駿亞「推警察」下場慘了
《玩很大》最新收視出爐！「換掉紅隊隊長」…被點名女星急勸老闆
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

衛福部退回9千份紓困案已建檔6千件　侯友宜：Key資料是最基本的

洪孟楷引「假資料」質詢被拆穿　不滿被打臉逼吳釗燮「把話收回去」

多國力挺台灣加入WHO　吳釗燮：國際支持已達到頂峰

批招名威課堂言論「莫名其妙」　王浩宇挺陸生：這是教授帶頭集體霸凌

勸「中原的事不用急著罵」　王浩宇列陸生比例1.7％：有其他原因

顧立雄任行政院副院長呼聲最高　「520會看到你？」還少一通電話

400面挺韓公車站牌廣告「金主」曝光！　女房仲群組集資瞬間搶光

影／領先21縣市解禁了！「全台第一個」縣長霸氣宣布：5/13起解除口罩限令

紓困「六不管」最弱勢族群程序最複雜　劉寶傑罵爆：推去午門問斬！

農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

講話嗓門超大聲、不捨丟過期食物 網紅爆笑曝媽媽背後「輝煌事蹟」

母汪病中懷孕「5幼犬僅2隻存活」　撥弄土堆親自葬子...網：好不捨

《創造營2020》主題曲上線囉　C位是《創造101》回鍋肉...黃子韜:特別吸引人

雲林半癱謝俊瑋家賣蒜頭一日千斤　用平板敲出：感謝大家、祖父母

獼猴「開窗闖入宿舍」還帶走紅茶　學生又氣又好笑：我要打110了喔

衛福部退回9千份紓困案已建檔6千件　侯友宜：Key資料是最基本的

洪孟楷引「假資料」質詢被拆穿　不滿被打臉逼吳釗燮「把話收回去」

多國力挺台灣加入WHO　吳釗燮：國際支持已達到頂峰

批招名威課堂言論「莫名其妙」　王浩宇挺陸生：這是教授帶頭集體霸凌

勸「中原的事不用急著罵」　王浩宇列陸生比例1.7％：有其他原因

顧立雄任行政院副院長呼聲最高　「520會看到你？」還少一通電話

400面挺韓公車站牌廣告「金主」曝光！　女房仲群組集資瞬間搶光

影／領先21縣市解禁了！「全台第一個」縣長霸氣宣布：5/13起解除口罩限令

紓困「六不管」最弱勢族群程序最複雜　劉寶傑罵爆：推去午門問斬！

農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

麻吉弟弟30歲了！　穩交8年女友「正面照」罕見曝光…背後環抱閃炸

500萬置產上新莊？網諷「15年前買得到」　房仲：一條路有機會

常被病患家長罵！醫曝護理師「高壓工作環境」：他們值得被尊重

公寓5樓想裝電梯「住戶不願意」！　網反曝轉手好處：房價會變高

騎電動車撿蝸牛翻車！花蓮男被壓動彈不得　警沿路搜尋送回家

盧信昌／等不到美國善意回應　WTO另推爭端解決機制

衛福部退回9千份紓困案已建檔6千件　侯友宜：Key資料是最基本的

洪孟楷引「假資料」質詢被拆穿　不滿被打臉逼吳釗燮「把話收回去」

武漢封城再現群聚感染！路透曝「啟動全市篩檢」：各區今提交測試計畫

醫護人員免費吃、買2大送2小！星球工坊「防疫爆米花」來襲　微辣薑黃必吃

老公臨停揮指揮棒幫消防車開路　回頭見淡定妻：注定當我的老婆

政治熱門新聞

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

400面挺韓公車站廣告「金主」曝光

六不管族群紓困最複雜　劉寶傑：推去午門問斬

農民4年爆增65萬人？　趙少康：現在最多40萬！亂扯

行政院副院長人選　顧立雄呼聲高

即／韓國瑜拋醫護全面篩檢確定喊卡！

中原大學老師被嗆私下解決　陳亭妃：縱容流氓陸生

韓國瑜若被罷免成功　王定宇爆這2人補選機率高

王浩宇列陸生比例　勸別急著罵中原

衛福部送回急難紓困案件

課堂言論惹議　王浩宇挺陸生：這是教授帶頭集體霸凌

沈富雄批美不敢提案WHA　趙少康：斷交就對不起我們

林為洲反對楊翠接促轉會主委　賴品妤：他也沒理由當立委

快訊／韓國瑜：6月1日開放公部門室外場地

更多熱門

相關新聞

溫朗東：中原大學對學生和教師雙重標準

溫朗東：中原大學對學生和教師雙重標準

中原大學生物科技系副教授招名威，因在課堂上提「武漢肺炎」「中華民國台灣」，並表示「陸生毒奶粉吃比較多」引起陸生不滿檢舉，遭校方要求公開道歉，道歉時招名威因提到「身為中華民國教授」再度引起校方不滿，時事評論家溫朗東表示，招名威對陸生不夠溫柔同理之處必須檢討，但是校方對學生和教師的雙重標準，揭露了校方在意的並非「學生感受」，而是「中國感受」，以及背後的「中國利益」。

王浩宇列陸生比例　勸別急著罵中原

王浩宇列陸生比例　勸別急著罵中原

逼教授道歉陸生　中原大學背景遭起底

逼教授道歉陸生　中原大學背景遭起底

中原大學老師被嗆私下解決　陳亭妃：縱容流氓陸生

中原大學老師被嗆私下解決　陳亭妃：縱容流氓陸生

教授被逼道歉　上課全程曝光

教授被逼道歉　上課全程曝光

關鍵字：

中原大學招名威何志偉王浩宇

讀者迴響

發燒話題

金正恩 武漢肺炎 羅志祥 志村健 N號房 王令麟 劉真 捷運環狀線 口罩 梨泰院 WHO 想見你 Kobe 眼霜 尹衍樑 反送中 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

黃秋生抵台隔離中！認了「準備入籍台灣」

166秒淫片瘋傳遭汰除　海軍女士官慘況曝

男持水果刀亂捅人　辯：腦波被控制

首波解禁！全台第一縣長：5/13起免戴口罩

滴妹飲料菜單曝光！她給4.5星讚爆

醉女講電話消失！朋友敲廁所門…他緩慢走出

愷樂卑微道歉內幕曝光！「人生毀了也要救羅志祥」

招名威上課內容曝！統神爆氣狂轟：滾出中原大學

滴妹砸百萬開飲料店　幕後投資人曝光「專業背景超狂！」

羅馬生死鬥夯！男大生超神迴身斬KO

鍾欣凌「結婚10年」傳離婚　親吐夫妻相處：阿姨都打來關切了

爸爸酒後說溜嘴　女兒才知失蹤母已慘死

富邦女業務賣假保單買股票！10年騙客戶1億慘賠

熱褲妹50萬買勞力士　只有上下兩張是真鈔

台鐵女車長故意不播音　惡搞山線旅客

更多

最夯影音

更多
四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭

四葉草《創造營2020》再唱《好想你》　「飆原創曲」黃子韜喜歡到頻點頭
4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

4歲萌娃想談戀愛～老爸反對狂威脅 前世情人命令：去當修女！沒有男友

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

台中獨享火鍋「量身高」免費送肉！　175公分獲65g肉搭螺獅粉鍋超滿足

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

婦飆罵店員！被勸阻反罵「有X女！」 見對方拿手機蒐證嗆：YA～我好美

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

楊丞琳「一個眼神」小鬼秒認出！　黃鴻升「她要我幹嘛我就做」甜翻

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面