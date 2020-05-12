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南投縣首屆！青年事務諮詢會　「縣級」青年代表遴選開始報名

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▲南投縣府今年青年節表揚社會及學校優秀青年後，推出第1屆青年事務諮詢會，青年代表遴選。（圖／南投縣政府提供）

▲南投縣府今年青年節表揚社會及學校優秀青年後，推出第1屆青年事務諮詢會，青年代表遴選。（圖／南投縣政府提供）

記者張弘昌／南投報導

為更加了解青年需求、廣納意見，讓有創意及可實行的意見或建議，成為縣府推動政策的參考，南投縣府將要設置青年事務諮詢會，第1屆青年代表將遴選4至6位青年，包含大專院校學生代表至少1人，歡迎所有關心南投在地事務18歲至45歲的青年朋友，踴躍報名參加。

南投縣府在今年青年節，選出17位社會優秀青年，及47位學校優秀青年表揚，發現青年返鄉在社會各界均有傑出表現，他們的經驗與創業、返鄉服務需求，需有代言青年做與縣府制定相關政策的溝通橋梁及意見領袖。

縣長林明溱表示，第1屆青年事務諮詢會青年代表遴選活動，以落實青年政策，邀請所有關心在地議題，積極參與公共事務並設籍南投縣的青年踴躍報名參加。擔任青年代表可為在地議題及需求發聲，也可培養政治相關經驗，歡迎大家號召周遭有志青年朋友們一起參與。

縣府社會及勞動處表示，青年事務諮詢會的設置目的，主要是為縣府提供青年公共參與平台，讓青年代表集思廣益提案，只要是合理的、正確的建議都將努力落實，讓南投能跟上時代脈動，打造成為適合年輕人成家立業的幸福城市。

符合報名資格者，請至南投縣政府官網「最新消息」下載書面資料，（含報名表、自傳、佐證資料、相關切結書及同意書），於5月20日前將書面資料寄送縣府，始完成報名程序。

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