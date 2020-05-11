南投神木村森林火警燒損2公頃　黑鷹直升機高空灑水10公噸

▲南投信義鄉神木村林班地森林火警，火場山勢陡峭、人車抵達不易。消防、林務單位申請空勤總隊出動黑鷹直升機，執行吊掛水袋高空灑水滅火任務。（圖／張弘昌翻攝，下同）

記者張弘昌／南投報導

南投縣信義鄉神木村第30林班地發生森林大火，火場大都為林農承租的竹木林，久旱、天乾物燥，風勢助長下火勢延燒迅速。台大實驗林管處派員徒步上山闢防火線，空勤直升機計飛4趟次，吊掛水袋站高空灑水10公噸搶救，11日傍晚林火已撲滅未再延燒，進行殘火處理作業中。

空中勤務總隊第二大隊第三隊10日上午11時，接獲總隊勤務指揮中心電話通知，前往南投縣信義鄉神木村大石爺後方，執行竹林山林火警，據南投縣消防局及林務單位初估，燃燒面積約近1公頃。

風勢助長下，林火持續向上延燒，起火林班地地勢陡峭、人車無法到達，無法使用消防水廂車等噴灑水設施，來有效控制火勢，現場指揮官回報，申請直升機空中灑水救援。

空勤總隊接獲總隊下達命令，派遣1架UH-60M黑鷹直升機，從清泉崗起飛執行任務，近中午飛抵南投縣信義鄉神木村目標區，進行火場空中觀測，研擬投水路線及取水區位置。

現值乾旱季，鄰近和社溪為枯水期，僅同富村直升機停機坪附近，1處河床水坑深度能夠取水，機組員立即展開吊掛水袋空中滅火作業，火場山勢陡峭，滅火作業不易，共計投水5次、投水量10噸後返抵機場。

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