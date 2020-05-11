南投農民生活補貼1萬元　審查通過者5月15日直接匯入帳戶

▲南投縣農業局提醒具農保身分的農民，申領農民生活補貼1萬元，不需跟一般民眾一樣到公所，免出門或排隊申請。農委會核對資料審查通過後，會直接直接把1萬塊匯進農民的帳戶。（圖／張弘昌攝）

記者張弘昌／南投報導

農委會因應新冠肺炎防疫措施，訂定每位農民發放1萬元生活補助金作業規範。南投有不少農村，位處偏鄉路途遙遠、交通不便，縣府農業局提醒農民，具農保身分及存摺帳號農民，免出門排隊申請。

縣府農民輔導科指出，農保農民個人資料較為完善，農委會比對被保險人帳戶資料，審查通過後預計5月15日，直接把1萬塊匯進農民的帳戶。若未領到補助金，可再6月底前，向各地農會查詢、提出申請。

因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情，行政院農委會訂定農民生活補貼作業規範。適用對象為109年3月31已參加農民健康保險或農民職業災害保險被保險人農民，或參加農委會農糧政策之農民、向農業改良場申請實際耕作證明書農民。

符合3項資格農民，107年農業以外所得未達50萬元，且未請領過相同性質的補貼者，即可領取生活補貼1萬元。其中有農保或農民職業災害保險農民，免出門排隊申請，因農保資料較為完善，由農委會比對被保險人帳戶資料，審查通過後預計於5月15日，直接把1萬塊匯進農民的帳戶。

參加農委會農糧政策農民，即日起到6月底前，攜帶身分證及匯款存摺資料，到戶籍所在地農會保險部申請。向農業改良場申請實際耕作證明書農民，請於6月底前或自改良場核發證明書次日起7日內，攜帶身分證及匯款存摺資料，到戶籍所在地農會保險部申請。

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