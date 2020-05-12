性平會黑箱遴選？邱威傑批北市教育局：2位民間代表都反同

▲「台北市促進性別平等連線」記者會。（圖／記者楊亞璇攝）



記者楊亞璇／台北報導

台北市政府教育局日前公布第八屆性別平等教育委員會名單，北市促進性別平等連線邱威傑等人，以及民間團體12日召開記者會，批評名單中2席民間團體代表高松景、張文昌，隸屬於同一團體，且過往皆有發表缺乏性別平等意識之發言，明顯與遴選辦法中「應具備性別平等意識」不符，質疑市府黑箱遴選。

北市議員邱威傑、黃郁芬、林穎孟、苗博雅、林亮君、吳沛憶、王閔生以及彩虹平權大平台、台灣同志諮詢熱線協會、台灣同志家同權益促進會、台灣性別平等教育協會等人在北市議會召開記者會，對應別平等教育委員會名單提出質疑，並呼籲建立明確不適任委員退場機制，性平會會議全程記錄並直播。

邱威傑指出，對北市性別平等教育委員會組成一直都質疑，相信北市府會逐步改善狀況，沒想到一年後並沒有做到，覺得非常遺憾，今年性平會2位成員都來自相同民間團體代表，過去多次發表違反性別平等原則的言論，而且遴選過程辦法沒有公開透明，違反議會與市府達成的協議。

邱威傑說，決定性平會成員經歷三過程，第一是個單位推薦，第二是遴選委員會的審查，第三是市府確認公布，然而三個過程卻沒有讓不適任的人淘汰，希望北市讓不適任委員有合理退場機制，現在退場機制都很極端，例如性犯罪才會解除職務，再來，希望公開透明遴選辦法，遴選委員會提出什麼意見，讓他們成為委員會委員，都希望公開透明。

黃郁芬說，去年就已提案，委員名單公佈時，遴選委員名單應同步公開，且性別教育委員會會議記錄，應做成逐字並公開，這些提案都正式通過，如今遴選小組一樣沒公開，根本是黑箱作業，充分展現北市府視市議會決議如無物，完全不尊重議會決議，更違背柯文哲講的公開透明原則。

黃郁芬指出，2為來自性教育協會民間團體代表，不只是這一屆，過去擔任長達三屆以上委員，兩位說出「多元性別不應該無限上綱」、「同志教育不是把大家都變成同志」，這些如此不適任的話，是來自於這兩個「萬年委員」，應讓不適任委員有退場機制，且開會除了涉及隱私內容之外，應儘落實公開，全程直播。

林穎孟質疑，言論自由不代表歧視言論可以存在，因為有傷害族群的效果，何況是性別平等教育委員會，她曾質詢教育局長曾燦金，明文規定「委員需具備性別平等意識」，保證不會出現沒有性別意識的人，但是，委員之一的勞動局長陳信瑜就是過去有反同意識、反同行動的人，顯現出委員女性人數不足，導致必須要用勞動局長當性平委員，民間女性委員夠的話，其實就不用派出反同勞動局長，既然北市派出來，就代表是北市的價值，北市想要告訴大家「我們就是反同」。

林穎孟更質疑，五位委員包括高松景、張文昌、陶蓮生、葉阿松、鍾宛蓉等，過去都有反同言論，嚴重歧視行為，傷害同志族群，希望教育局長實踐承諾，撤換不適任委員，包含勞動局長，希望北市府懸崖勒馬。

林亮君喊話柯文哲，身為市長、性平會主委，針對委員會有反對性別平等委員納入其中，請問你怎麼看？這是柯文哲的政治責任。

彩虹平權大平台呂欣潔執行長認為，「第八屆性別平等教育委員會」的民間代表名額不足，這次我們有許多夥伴都有送件，但最終代表民間團體的高松景與張文昌兩位委員，一開始列出來同樣都是代表「台灣性教育學會」，而後教育局提供的推薦資料則是由台北市教師職業工會推薦。教師職業工會是依照工會法成立的教師勞動權益組織，跟遴選辦法中所說的「性別平等教育相關」組織有什麼關係？

台灣同志諮詢熱線協會鄭智偉主任表示，過去兩年代表台灣同志諮詢熱線協會，他自己擔任台北市女性權益促進委員會的第十一屆委員，柯文哲一直號稱「開放政府全民參與」，但他參與女權會運作的經驗，發現多次發現記錄上所撰寫之文字與會議當天進行中的討論出入非常多，市府卻經常以「雙方理解不同」或「當事人發言於會後修改」為由搪塞。

鄭智偉表示，希望未來每次性別平等委員會會議都能進行線上直播，因為每個委員都是代表其專業或所屬民間團體在推動台北市的性別平等政策，本應接受全體市民的監督並為其專業及言行負責，也才不會再發生有委員在會議中發表歧視性言論，但卻仍能長久穩固地連任多屆性平委員。