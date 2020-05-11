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撕下「小媽媽」負面標籤　南投醫院、勵馨基金會「孕後青春」攝影展

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▲▼衛生福利部南投醫院與勵馨基金會南投分事務所與，邀「小媽媽」們拍婚紗及全家福生活照，舉辦「孕後青春」攝影展。（圖／南投醫院提供）

▲▼衛生福利部南投醫院與勵馨基金會南投分事務所與，邀「小媽媽」們拍婚紗及全家福生活照，舉辦「孕後青春」攝影展。（圖／南投醫院提供）

記者張弘昌／南投報導

小媽媽在這個社會，大多是不被祝福的，青少女對非預期懷孕往往措手不及，很少有機會辦婚禮，甚至沒機會穿上婚紗拍攝美美的照片，留下遺憾。勵馨基金會南投分事務所與衛生福利部南投醫院，貼心的邀「小媽媽」們舉辦攝影展。

3名小媽媽透過拍攝婚紗照、全家福，讓社會更多人接納未婚媽媽及家庭。希望透過影像，讓小媽媽留念，修復夫妻、親子關係，在經過這些過程，也能加深對家庭責任的認知，並藉此撕下大眾對於小媽媽的偏見，呼籲民眾減少責備，多些支持。

阿玉（匿名）在高中二年級的時候發現懷孕，與男朋友也分手了，面對未婚懷孕，社會大眾、同儕的不諒解，阿玉相當徬徨，好一陣子沉浸在低潮狀態。幸好在母親的支持下，孩子順利出生，也參與拍攝祖孫3人全家福合照，攜手勇敢的站出來，參加小媽媽攝影展。

讓社會大眾看見小媽媽的勇敢，減少偏見與標籤，衛生福利部南投醫院偕同勵馨基金會南投分事務所，發起「孕後青春」攝影展，為3名小媽媽拍攝婚紗照、全家福，透過展出，讓大眾看見她們的生命故事，給予支持跟理解，營造更友善的社會環境。

根據衛福部戶政司統計，2017年南投縣15歲至19歲生育率為6.7%，青少女在懷孕後，不只需面對生理上的改變，還承擔了許多的責難與壓力。

勵馨基金會長期致力於女性服務，南投分事務所有感於青少女非預期懷孕的困境，於2016年成立了「青少女懷孕及未成年父母輔導方案」，近5年來累積服務逾上百組家庭及青少年，讓在地青少女族群在資源系統使用上具可近性。

勵馨基金會針對留養的父母，也持續提供後續的協助，例如物資、親子教養、家人間關係，甚至鼓勵在產後復學。南投近幾年慢慢發現部落偏鄉的孩子，有更年輕化的懷孕情形，由於青少女不懂得什麼是懷孕，因此南投分事務所在校園性教育，正確的性知識、性價值觀，更加重視。

不論年齡，不管是什麼樣的家庭型態，孩子的出生不該全然是負面的事件。「孕後青春」攝影展，呈現一張張關於愛的互動，展期即日起在南投醫院藝術走廊展出到6月底。

・被網友形容是「最怕停產」的保養品

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